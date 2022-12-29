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تعزيزات أمنية لرالي دكار 2023 في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 06:07 مساء
تعزيزات أمنية لرالي دكار 2023 في السعودية
بطاقة ترويجية للنسخة الرابعة والخمسين لرالي داكار التي ستقام في السعودية السبت المقبل. (أرشيفية: الإنترنت)
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عزّز رالي دكار الصحراوي الذي تنطلق النسخة الخامسة والأربعون منه السبت المقبل في السعودية إجراءاته الأمنية، ورفع حالة التأهب بعد أن شهدت النسخة الماضية انفجارا.

وينطلق رالي دكار 2023 في 31 كانون الأول/ديسمبر للمرة الرابعة من السعودية على 14 مرحلة يتم رسمها من الغرب إلى الشرق مع مزيد من الكثبان الرملية ومزيد من الكيلومترات، وذلك حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية.

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وأكد دافيد كاستيرا مدير الرالي الصحراوي الشهير «لتدارك ما حدث العام الماضي، حتى لو لم يكن لدينا وصول إلى الملف، قمنا بـ+تحديث+ الأمن بالتعاون مع القوات المحلية، والسعوديون يساعدوننا. لقد رفعنا مستوى الأمن بدرجة في ما يخص كل ما هو عبارة عن مخيمات المبيت (في الهواء الطلق)».

الاجتماع في مخيم
وبخلاف النسخ الثلاث السابقة، منها نسخة عام 2022، سيجتمع جميع المشاركين ضمن مخيّم مبيت على بُعد 200 كم من المدينة المنورة.

بعد ذلك، سيدخلون أجواء المنافسة مع مناطق مألوفة مثل العُلا، حائل والرياض، قبل التوجه لقضاء أربعة أيام في الصحراء المجهولة للربع الخالي، حيث سيواجه المتسابقون التحدي الصعب على الرمال والكثبان الرملية.

وكان السباق الأسطوري، المعروف سابقاً باسم باريس-دكار، ينطلق من العاصمة الفرنسية باريس في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة.

لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال أفريقيا أدت إلى نقله لأميركا الجنوبية في 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ 2020، وسيتم بث رالي دكار عبر 70 قناة تلفزيونية حول العالم.

رؤية 2030
ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية «رؤية 2030» التي أقرتها المملكة في 2016 لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في هذه الدولة الخليجية، ومن ذلك الحين استضافت السعودية أحداثا رياضية كبرى، مثل بطولات الغولف للمحترفين وسباقات فورمولا واحد.

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