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«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 02:19 مساء
«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا
لاعبو المنتخب العراقي من مواجهة اليمن ضمن دور المجموعات لكأس الخليج العربي، على ملعب البصرة، 12 يناير 2023. (الإنترنت)
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تأهل المنتخب العراقي محتلا صدارة مجموعته، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، بعد تغلبه على نظيره اليمني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب البصرة، بينما حل المنتخب العماني ثانيا بفوزه على السعودية.

وتأهل المنتخب العماني رسميا إلى الدور نصف النهائي للبطولة بتغلبه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما أمس الخميس على استاد الميناء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لحساب المجموعة الأولى، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

عمان في المركز الثاني
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل واحد ليحتل وصافة ترتيب المجموعة خلف المنتخب العراقي الذي تصدرها بعدد النقاط نفسه بعد فوزه العريض على المنتخب اليمني بخماسية نظيفة أمس الخميس كذلك.

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وودع المنتخب السعودي البطولة، بعدما حل ثالثا في المجموعة خلف العراق وعمان، بعد حصده ثلاث نقاط فقط، بينما بقي اليمن دون نقاط في المركز الأخير.

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