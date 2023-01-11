مدرب المنتخب اليمني: نأمل تحقيق أول فوز لنا في «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، تحقيق الانتصار الأول له في بطولة كأس الخليج العربي، على حساب المنتخب العراقي في ثالث جولات دور المجموعات.

وقال سوكوب الذي شغل مهمة تدريب المنتخب الأولمبي العراقي في وقت سابق «سعيد جدا وأنا أرى لاعبين سبق أن دربتهم مع المنتخب الأولمبي في العراق موجودين مع المنتخب الأول، ولا أخفي القول إن مباراتنا أمام العراق غدا صعبة»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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لدينا خطة لمواجهة العراق

وتابع تصريحاته قائلا «لدينا خطة خاصة لمواجهة المنتخب العراقي، ستكون مباراة صعبة أمام منتخب كبير، ولن تمنعنا الخسارتان وتوديع البطولة من تقديم عرض مشرف»، مضيفا أنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري الكبير في البطولة.

التركيز في المباراة الأخيرة

وأكمل: «نحن نركز في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المضيف، لكن ما زال لدينا دافع لتحقيق الانتصار الأول لليمن في بطولة الخليج لتغيير التاريخ».

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اليمني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، عن المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي في ملعب البصرة الدولي غدا الخميس في الخامسة مساء.