إطلاق اسم أشرف حكيمي على ملعب في مسقط رأس والدته بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

احتفت مدينة القصر الكبير، مساء أمس الثلاثاء، بنجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي الذي حل بالمدينة وسط استقبال جماهيري كبير لحضور حفل تكريمه وإطلاق اسمه على ملعب المدينة.

وتزين ملعب «أشرف حكيمي» بجدارية كبيرة تحمل صورته مع والدته، فيما جسدت أخرى رقصته الشهيرة عقب الفوز على المنتخب الإسباني بكأس العالم، إضافة إلى تزيين جنبات الملعب الذي حضر إليه تسعة آلاف متفرج، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».

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ورافق حكيمي في هذا الاستقبال، الذي استمرت فعالياته ثلاث ساعات، والدته وشقيقه ومدير أعماله، إلى جانب مصورين إسبانيين نقلا تفاصيل حفاوة الترحيب بنجم باريس سان جيرمان الفرنسي خصوصا أثناء وصوله للملعب وتكريمه من قبل الجماهير.

حكيمي يعرب عن سعادته

وأعرب النجم المغربي حكيمي في كلماته أمام الحضور الجماهيري عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التي لقاها من أبناء مسقط رأس والدته، كما استحضر معهم بعض الذكريات التي قضاها في المدينة بطفولته.

وقال «حكيمي» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، تعليقًا على تسمية الملعب باسمه والاحتفاء به في مدسنة القصر الكبير: «كان لي شرف افتتاح ملعب كرة قدم يحمل إسمي في مدينة القصر الكبير يوم أمس. أشكر سلطات و ساكنة المدينة على مساندتهم و حبهم لي. إنه لفخر كبير أن أعود لهذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي و أكون بينكم و بين أهلي و أحبابي. شكرا لكم من القلب».



وولد أشرف حكيمي في 1998 في مدينة مدريد الإسبانية لأب وأم مغربيين، وتعد مدينة القصر الكبير مسقط رأسه والدة اللاعب، الذي تكون في مدرسة ناشئي ريال مدريد، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند ومنها إلى ميلان الإيطالي، قبل الاستقرار في العاصمة الفرنسية وتحديدا فريق باريس سان جيرمان.

احتفاء أهالي مدينة القصر الكبير بالنجم المغربي أشرف حكيمي، القصر الكبير بالمغرب، 10 يناير 2023. (الإنترنت)

النجم المغربي أشرف حكيمي في مسقط رأس والدته بالمغرب خلال احتفالهم به، القصر الكبير، 10 يناير 2023. (الإنترنت)