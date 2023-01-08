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«الأعظم بين الجميع».. رحيل «ديناميت» لاعب فاسكو دا غاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 07:36 مساء
«الأعظم بين الجميع».. رحيل «ديناميت» لاعب فاسكو دا غاما
صورة اللاعب البرازيلي كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، التي نشرتها صفحة ناديه فاسكو دا غاما البرازيلي على موقع تويتر عقب وفاته، 8 يناير 2023. (صفحة نادي فاسكو دا غاما بتويتر)
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رحل عن عالمنا اليوم الأحد، اللاعب البرازيلي كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، الشهير بـ«ديناميت»، عن عمر يناهز 68 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي اليوم الأحد، رحيل أسطورته ورئيس ناديه السابق، وأحد لاعبي الجيل التاريخي للمنتخب البرازيلي في منافسات كأس العالم 1982، واللاعب الأعظم بين الجميع، كما وصفه ناديه، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وحقق روبرتو دي أوليفيرا لقب هداف كأس العالم 1982، كما أنه الهداف التاريخي للدوري البرازيلي برصيد 190 هدفًا، كما حصد لقب أفضل لاعب في البرازيل ثلاث مرات، وسجل 708 أهداف خلال 1110 مباريات.

الانتقال إلى أوروبا والعودة سريعا
ولعب كارلوس في أوروبا لفريق برشلونة لمدة ثلاثة شهور فقط، إذ لم يستطع التأقلم مع الحياة، ليعود لناديه فاسكو دا غاما، ويصبح أسطورته.

«تويتة» إعلان نادي فاسكو دا غاما خبر وفاة اللاعب البرازيلي كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، 8 يناير 2023. (صفحة نادي فاسكو دا غاما بتويتر)
«تويتة» إعلان نادي فاسكو دا غاما خبر وفاة اللاعب البرازيلي كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، 8 يناير 2023. (صفحة نادي فاسكو دا غاما بتويتر)
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