اختتام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه بعد توافد 230 ألف شخص

القاهرة - بوابة الوسط

جرت مراسم مهيبة لتكريم بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، ووضعت في مدرجات الملعب لافتات عملاقة مكتوب عليها «يحيا الملك» و«بيليه 82 عاما» و«الوحيد الذي أوقف حرباً»، حيث اختتمت مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، اليوم الثلاثاء.

- شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه

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يأتي هذا بعد توافد 230 ألف شخص لتوديعه، لينتقل موكب الجنازة في شوارع مدينة سانتوس باتجاه المقبرة، وسيتم دفن بيليه الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل، ووضع الجثمان على أرض معقل نادي سانتوس، فيلا بيلميرو، وظل مفتوحاً أمام الجمهور لمدة 24 ساعة، وتوافد العديد من المسؤولين وآلاف المشجعين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وحضر رئيس البرازيل لولا دا سيلفا التكريم الأخير في الملعب بعد يومين فقط من توليه رئاسة الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

واصطف آلاف المشجعين الراغبين في توديع أيقونتهم لساعات طويلة للوصول إلى الاستاد، ورافق التابوت المفتوح الذي يحتوي على رفات بيليه الملفوف بعلم سانتوس والعلم البرازيلي ومُحاط بأكاليل الزهور، عناصر من أكاديمية الشرطة العسكرية في ساو باولو، وسيجوب موكب الجنازة شوارع مدينة سانتوس، الواقعة على بعد 80 كيلومترا من ساو باولو، باتجاه المقبرة التي سيدفن فيها بيليه.

مراسم النظرة الأخيرة على جثمان بيليه. (إنترنت)

مراسم النظرة الأخيرة على جثمان بيليه. (إنترنت)

جثمان بيليه محمولا. (إنترنت)