فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

القاهرة - بوابة الوسط

ردت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» على تصريحات لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بشأن تعرضه لهتافات عنصرية أمس الجمعة في مباراتهم أمام بلد الوليد.

وكتب مهاجم الريال عبر صفحته بـ«إنستغرام» منددًا بما حدث معه: «العنصريون تتاح لهم فرصة مشاهدة أكبر ناد في العالم عن قرب، بينما رابطة الليجا لا تفعل شيئًا»، وذلك حسب ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وأردف جونيور قائلًا: « سأستمر في الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد برأس مرفوعة».

وردت رابطة الدوري على ادعاءات البرازيلي، بأنها تدرس ما حدث ليلة أمس، وتقوم بتحليل أصوات الملعب، قبل أن تتخذ قرارتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها كانت وما زالت ضد العنصرية في ملاعبها.