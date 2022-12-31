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تعليق القميص 10 لحين حجبه في سانتوس البرازيلي تكريما للأسطورة بيليه بعد طلب بناته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 01:33 مساء
تعليق القميص 10 لحين حجبه في سانتوس البرازيلي تكريما للأسطورة بيليه بعد طلب بناته
الأسطورة بيليه بقميص سانتوس. (إنترنت)
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كشف نادي سانتوس البرازيلي أنه سيدرس مقترحاً بحجب القميص رقم 10، الذي كان يرتديه الأسطورة بيليه خلال مسيرته مع الفريق، وذلك بعد أن فارق الحياة الخميس، وبعد يوم واحد من وفاة بيليه، جرى الكشف عن وجود انقسامات بينن أعضاء نادي سانتوس حول مقترح حجب القميص الذي اشتهر به بيليه.

وقال رئيس النادي أندريس رويدا في تصريحات لشبكة «باند نيوز» البرازيلية: «سنقترح على المجلس حجب القميص رقم 10، هذا الأمر يتطلب عملية بيروقراطية واجتماع للمجلس والموافقة عليه، وخلال هذه الفترة، نظراً لإجراء إداري، لم يتم ارتداء القميص رقم 10 اعتباراً من يناير، ونأمل أن يصبح هذا قراراً نهائياً من جانب مجلس الإدارة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

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ولعب بيليه لفريق سانتوس في الفترة ما بين 1956 و1974، وقد أعلن النادي حالة الحداد لمدة سبعة أيام عقب وفاة بيليه أمس الأول الخميس عن عمر 82 عاماً.

وأضاف رويدا: «أعتقد أن هذا سيشكل تقديراً متميزاً. أما عن سبب عدم الإعلان عن ذلك في وقت سابق، فهو الانقسام في أراء الأعضاء. ففي وقت سابق كان العديد من المستشارين يعتقدون أن التكريم يتمثل في وجود الرقم 10 بالفريق، سنطرح الطلب مجدداً، ولكن في غضون ذلك، وبسبب إجراء إداري، لن يستخدم القميص رقم 10، على الأقل حتى صدور قرار من المجلس».

وتوج الأسطورة بيليه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، ويعتبره الكثيرون لاعب الكرة الأفضل على الإطلاق، وذكرت عدة تقارير في البرازيل أن بنات بيليه طالبن بحجب رقم قميصه مع سانتوس بشكل دائم.

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