«قبطان» تميمة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»، التميمة «قبطان»، للبطولة التي تستضيفها الجزائر من 13 يناير وحتى الرابع من فبراير 2023.

وتتمثل التميمة في هيئة حيوان «الفنك»، وهو من فصيلة الثعالب ويعيش في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، ويرتدي قميصا يحمل شعار الجزائر والبطولة الأفريقية، وأطلقت عليه اسم «قبطان»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ويعود استخدام كلمة قبطان في المصطلح الجزائري للإشادة باللاعب المهاري، الذي يحرز التفوق لفريقه، ويقوده للفوز، فيقولون «عشرة وقبطان».

وأكد وزير الرياضة الجزائري عبدالرزاق سبقاق في تصريح صحفي، دور الأسرة الإعلامية في إنجاح البطولة.. وقال إن المهمة كبيرة، ويتحمل الإعلام مهمة إنجاح البطولة الأفريقية.

وخصصت الجزائر، أربعة ملاعب لإقامة مباريات البطولة، وهي: ملعب براقي بالجزائر العاصمة، والملعب الأولمبي الجديد بوهران، وملعب 19 مايو 1956 بعنابة، وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

المغرب بطل النسختين الماضيتين

وحقق المنتخب المغربي آخر نسختين من البطولة الأفريقية للمحليين، عندما احتضن البطولة في 2018، فيما توج بها على أرض الكاميرون 2020.

وينتظر الاتحاد المغربي قرار السلطات الجزائرية بالسماح بقدوم منتخب تحت 23 سنة والذي سيشارك في المنافسات بدل منتخب المحليين، بعد أن علق المغرب مشاركته مشترطًا السماح برحلة جوية مباشرة من الرباط نحو قسطنطينة.