آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وسط باريس

القاهرة - بوابة الوسط

احتشد الآلاف من المشجعين في وسط العاصمة باريس، الاثنين، للترحيب بمنتخب فرنسا وصيف البطل، وذلك بعد يوم واحد من خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

وملأ المشجعون ساحة الكونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب الديوك والذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

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وقال مراسلو وكالة «فرانس برس» إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وخسر المنتخب الفرنسي نهائي مونديال قطر لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

مشجعون محتشدون وسط باريس لاستقبال لاعبي المنتخب الفرنسي وسط باريس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (تويتر)

الحزن يُخيم على وجه كيليان مبابي بعد وصوله إلى باريس عقب خسارة نهائي كأس العالم، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (تويتر)

الحزن يُخيم على وجه كيليان مبابي بعد وصوله إلى باريس عقب خسارة نهائي كأس العالم، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (تويتر)

الحزن يُخيم على وجه كيليان مبابي بعد وصوله إلى باريس عقب خسارة نهائي كأس العالم، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (تويتر)