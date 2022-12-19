آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وسط باريس...

احتشد الآلاف من المشجعين في وسط العاصمة باريس، الاثنين، للترحيب بمنتخب فرنسا وصيف البطل، وذلك بعد يوم واحد من خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.
وملأ المشجعون ساحة الكونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب الديوك والذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.
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وقال مراسلو وكالة «فرانس برس» إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.
وخسر المنتخب الفرنسي نهائي مونديال قطر لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.
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