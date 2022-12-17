لحظة بلحظة .. الشوط الثاني لمباراة المغرب وكرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب المغربي شوط المباراة الأول متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد سجله المدافع أشرف داري، في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022، أمام المنتخب الكرواتي على ملعب خليفة الدولي.

وثواني وينطلق الشوط الثاني.

الدقيقة 46: خروج عبدالإله صابيري ودخول إلياس الشاعر قبل انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 47: تسديدة جانبية من اللاعب أوشيتش ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية.

الدقيقة 48: ركنية منفذة لداخل المنطقة ونصيري يبعدها لركنية أخرى.

الدقيقة 48: الخطورة موجودة ولكن الدفاع المغربي يبعد الكرة.

الدقيقة 49: المنتخب المغربي يستحوذ على الكرة وزياش عرضية ولكن يحيى عطية الله لم يوقف الكرة بالشكل المطلوب.

الدقيقة 52: سيطرة في منتصف الملعب، ولا خطورة على المرميين.

الدقيقة 54: الدفاع المغربي يعاني في إخراج الكرة وضغط كرواتي كبير.

الدقيقة 56: تبديل مغربي بخروج بلال الخنوس ودخول عز الدين أوناحي.

الدقيقة 57: المغربي أشرف حكيمي يحاول المراوغة على حدود منطقة جزاء كرواتيا ، ولكن الدفاع يخطف الكرة.

الدقيقة 59: ركنية للمنتخب المغربي وسقوط للمهاجم الكرواتي كراماريتش.

الدقيقة 62: خروج المهاجم كراماريتش بعد تأثره بالإصابة وزميله نيكولا فلاسيتش بديلًا له.

الدقيقة 63: مرابط يأمن دفاعاته ويدع الكرة تخرج خارج الملعب وضربة مرمى للحارس بونو.

الدقيقة 64: خروج أشرف داري ودخول بدر بانون بديلا له

وخروج سفيان بوفال ودخول أنس الزروري

الدقيقة 66: تبديلان كذلك لكرواتيا ماريو باشابيتش وخروج ماركو ليفايا

وبرونو بيتكوفيتش يدخل وخروج لوفرو ماير.

الدقيقة 67: دخول سليم أملاح وخروج جواد يامييق بسبب الإصابة.

الدقيقة 69: عز الدين أوناحي يتلقى أول بطاقة صفراء في اللقاء.

الدقيقة 71: تسديدة من البديل فلاسيتش ولكن تخرج عالية.

الدقيقة 73: المنتخب الكرواتي يتراجع للدفاع ويعتمد على المرتدات.

الدقيقة 74: بينية كرواتية وسقوط للمهاجم ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

الدقيقة 75: الرد السريع من أشرف حكيمي وتوغل داخل منطقة الجزاء ، ولكن الدفاع الكرواتي ينقذ الموقف.

الدقيقة 76: احتجاج من جانب المنتخب المغربي بعد دفع على أشرف حكيمي والحكم لا يحتسب شيء كذلك.

الدقيقة 77: سيطرة مغربية على مجريات الشوط الثاني ومحاولات تبدو قريبة.

الدقيقة 79: المنتخب المغربي يستعجل في الخروج بالكرة ويخطأ أمام الكروات المتربصين.

الدقيقة 80: عرضية عالية من حكيم زياش ولكن تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 85: توتر بين اللاعبين والحكم يشهر إنذار أصفر في وجه المغربي سليم أملاح.

الدقيقة 87: كوفاسيتش يهدر أقرب فرصة للمنتخب الكرواتي في الشوط الثاني.

الدقيقة 89: أشرف حكيمي يستمر في محاولة تجاوز الدفاع الكرواتي، ولكن يفشل وتقطع الكرة.

الدقيقة 90: تسديدة قوية من حكيم زياش والكرة فوق الجدار.

الحكم يحتسب ست دقائق كوقت بدل من ضائع

الدقيقة السادسة من الوقت بدل من ضائع يوسف نصيري يضيع أخطر فرصة برأسية تعلو عارضة الحارس الكرواتي.

الدقائق المضافة تمر وتنتهي المباراة بفوز كرواتيا.