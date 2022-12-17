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لحظة بلحظة .. الشوط الأول المغرب وكرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 04:57 مساء
لحظة بلحظة .. الشوط الأول المغرب وكرواتيا
اللاعب المغربي حكيم زياش يجري عمليات الإحماء قبل مواجهة كرواتيا في تحديد المركز الثالث لكأس العالم، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يدخل المنتخب المغربي اللقاء أمام منتخب كرواتيا على ملعب خليفة، وعينه على حصد الميدالية البرونزية تكريمًا لمشواره في كأس العالم 2022.

وأعلن المدرب المغربي وليد الركراكي تشكيلة المنتخب لمواجهة اليوم، كما أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو تشكيلته كذلك، يمكنك الإطلاع عليها.

- الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا

وثواني وتنطلق المباراة المغرب على يمين الشاشة وكرواتيا يسارًا

الدقيقة 1: ضربة البداية كرواتية ولوكا مودريتش يقف على الكرة.

الدقيقة 2: كرواتيا تهاجم وعرضية ولكن الدفاع المغربي يقظ.

الدقيقة 3: بونو يفشل في إخراج الكرة وكاد يسجل في نفسه، والكرة ركنية.

الدقيقة 4: ركنية لكرواتيا ولكن الدفاع يخرجها، والحكم يحتسب تسلل على كرواتيا.

الدقيقة 5: سيطرة مغربية في منتصف الملعب على الكرة.

الدقيقة 7: ركلة حرة لكرواتيا والهدف الأول في شباك ياسين بونو,

الدقيقة 9: عودة سريعة برأسية أشرف داري والتعادل المغربي.

الدقيقة 11: المنتخب المغربي يأخذ الثقة ويهدد المرمى الكرواتي.

الدقيقة 13: كرواتيا بتسديدة عالية يحاولون تسجيل التقدم مرة أخرى.

الدقيقة 15: خطورة من جانب كرواتيا، والمنتخب المغربي يجد صعوبة في إخراج الكرة من مناطقه.

الدقيقة 16: تغطية أكثر من رائعة من حكيمي وركنية لكرواتيا.

الدقيقة 17 : مودريتش يرفع كرة رائعة في منتصف المنطقة ولكن الدفاع المغربي جاهز.

الدقيقة 18: المغرب يمتلك نصف الملعب ولكن لا خطورة على كرواتيا حتى الآن.

الدقيقة 18: عرضية من بريزيتش، ورأسية قوية ولكن الحارس بونو في الموعد.

الدقيقة 21: هدوء في المباراة بعد عاصفة الربع ساعة الأول، وسيطرة كرواتية طفيفة.

الدقيقة 30: المنتخب المغربي يحاول خطف هدف التقدم بعد تراجع كرواتيا للدفاع، ولكن لم يجد طريق الشباك حتى الآن.

الدقيقة 36: يوسف نصيري برأسية بعيدة عن مرمى كرواتيا، يحاول تهديد المنتخب الكرواتي.

الدقيقة 38: عرضية من لوكا مودريتش، ولكن الدفاع المغربي يخرج الكرة بمنتهى الروعة ويبعد الخطر.

الدقيقة 40: حكيم زياش يسدد بقوة ولكن تمر بجانب المرمى الكرواتي.

الدقيقة 42: ميسلاف أورشيتش يخطف الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي.

الحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من ضائع

الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع تسديدة قوية والحارس بونو في الموعد.

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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