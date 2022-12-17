الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الوطني وليد الركراكي تشكيلة منتخب بلاده المغرب لمواجهة كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ضمن منافسات كأس العالم 2022، والتي ستقام بينهما على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيحرس عرين «الأسود»، ياسين بونو، فيما سيقود الهجوم حكيم زياش.

وإليكم كامل التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – جواد ياميق– أشرف داري – يحيى عطية الله

خط الوسط: سفيان مرابط – بلال الخنوس – عبد الحميد صابيري

خط الهجوم: يوسف نصيري – حكيم زياش – سفيان بوفال

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فيما أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش تشكيلته لخوض المباراة، وفي مقدمتها لاعب الوسط لوكا مودريتش، بينما شهدت التشكيلة تغييرات كثيرة على مستوى الأساسيين.