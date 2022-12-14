الشوط الأول ينتهي بتقدم فرنسا بهدف نظيف على المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الفرنسي في الشوط الأول بهدف نظيف أمام منتخب المغرب على ملعب البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، لينهي صيام الشباك المغربية.

واستغل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي انشغال الدفاع المغربي بمراقبته، ليهدي الكرة لزميله الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، الذي كان يقف وحيدًا، ليسكنها الشباك المغربية في الدقيقة الخامسة.

وتدارك المنتخب المغربي الأمر سريعًا، وحاول الرد عن طريق متوسط الميدان عز الدين أوناحي بتسديدة قوية، ولكن الحارس الفرنسي يتصدى لها ببراعة شديدة.

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لتستمر المحاولات على استحياء، فيما كانت الهجمات المرتدة الفرنسية خطيرة للغاية، لكن الحارس المغربي مرة والمدافعين مرات أخرى، ليبعدوا الخطر عن مرمى «أسود الأطلس».

أخطر فرص المغرب في الشوط الأول تضيع بعد محاولة ثلاثية من الهجوم المغربي، ولكن الحارس والمدافعين الفرنسيين يبعدون الخطر بصعوبة بالغة في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بعد احتساب ثلاث دقائق وقتا بدلا من ضائع.

بقاء النتيجة على حالها يعني نهاية المغامرة المغربية من دور نصف نهائي كأس العالم، ليستمر حلم المباراة النهائية، يراود الأفارقة والعرب في مونديال العالم.