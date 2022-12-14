لحظة بلحظة: مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب المغربي تشكيلته التي ستواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022، ويقود الهجوم المغربي يوسف نصيري وحكيم زياش الذي يعول عليه كثيرًا في هذه المباراة.

كما أعلن المدرب ديدييه ديشامب تشكيلة منتخب بلاده لذات المواجهة، والتي تشهد تواجد المهاجم كيليان مبابي في قيادة «الديوك».

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ووصل اللاعبون إلى ملعب البيت، فيما يقومون بعمليات الإحماء قبل انطلاق المواجهة في التاسعة مساء.

تنطلق المباراة بركلة البداية المغربية

دقيقة 1: المغرب تحتفظ بالكرة في الدفاع ومحاولة بدء الهجمة الأولى.

دقيقة 3: الكرة في منتصف الملعب والفريقان متحفظان.

دقيقة 6: هجمة فرنسية خطيرة، ومحاولة من مبابي، تصل لثيو هرنانديز، والهدف الأول الفرنسي.

دقيقة 10: أول رد مغربي بتسديدة صاروخية من أوناحي، ولكن الحارس الفرنسي لوريس تصدى لها بصعوبة.

دقيقة 11: الحكم ينقذ المغرب ويحتسب تسلل على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

عمليات إحماء المنتخب المغربي قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

عمليات إحماء المنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

وصول لاعبي المنتخب الفرنسي إلى أرض الملعب لمواجهة نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

وصول لاعبي المنتخب المغربي إلى أرض الملعب لمواجهة نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

وصول لاعبي المنتخب المغربي إلى أرض الملعب لمواجهة نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

وصول لاعبي المنتخب المغربي إلى أرض الملعب لمواجهة نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

وصول لاعبي المنتخب الفرنسي إلى أرض الملعب لمواجهة نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)