برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

القاهرة - بوابة الوسط

عبر لاعب المنتخب البرتغالي برونو فرنانديز عن سعادته بالتأهل لدور الثمانية لمنافسات كأس العالم 2022، والمقامة في قطر، بعد الفوز على منتخب سويسرا بسداسية على ملعب لوسيل.

قال برونو: «قدمنا مباراة جيدة أمام سويسرا، وحققنا الفوز بنتيجة عريضة، هذه أفضل مباراة لنا في البطولة، وتعبر عن استعدادنا الجيد للبطولة»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأكمل فرنانديز: «الفوز بسداسية أمر ثقيل على المنتخب السويسري، لكننا جعلنا المباراة سهلة علينا، إذ قمنا بما طلبه منا المدرب على الوجه الأمثل، واستغللنا الفرص التي أتيحت لنا جيدًا، حتى حققنا الفوز».

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وبسؤاله عن المواجهة المقبلة أمام المنتخب المغربي، قال متوسط ميدان المنتخب البرتغالي: «مباراتنا المقبلة أمام منافس شرس للغاية، ستكون مواجهة قوية أمام منتخب لا يستسلم، لقد لعبوا بشكل رائع خلال مشوارهم في البطولة، لكننا سنؤمن بحظوظنا، وسنسعى لتحقيق الفوز، وسنكون جاهزين للمباراة، وبكامل تركيزنا».