البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على منتخب سويسرا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم 2022، بسداسية في مرمى سويسرا.

ودخل البرتغال المباراة سريعًا وهدد مرمى الحارس السويسري يانس سومر، وعانى الدفاع في محاولة الخروج بالكرة من مناطقه، حتى جاء الهدف الأول البرتغالي في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم غونسالو راموس بتسديدة قوية، ليكون أصغر لاعب يسجل للبرتغال (21 عامًا و169 يومًا) في كأس العالم منذ أن سجل كرستيانو عام 2006 (21 عامًا و132 يوميًا).

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وجاء هدف «برازيل أوروبا» الثاني برأسية المخضرم بيبي أكبر لاعب برتغالي يشارك في المونديال، وأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمونديال (39 عامًا و283 يومًا)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني جاء الدور مجددًا على المهاجم الشاب راموس ليعزز التقدم البرتغالي بالهدف الثالث في الدقيقة 51، لتستمر السيطرة على المباراة من طرف منتخب البرتغال، ويضيف الهدف الرابع بقدم الظهير رافاييل جاريرو في الدقيقة 55.

هدف حفظ ماء الوجه

وأتت انتفاضة سويسرية عن طريق المدافع مانويل أكانجي، إذ سجل الهدف الأول والوحيد للمنتخب السويسري في المباراة في الدقيقة 58.

أول «هاتريك» في المونديال

سجل المهاجم غونسالو راموس هدفه الثالث والخامس للبرتغال، ليكون أول «هاتريك» له في مسيرته رفقة منتخب بلاده في أول مشاركة كأساسي، وأول ثلاثية تسجل في هذه النسخة المونديالية.

واختتم المهاجم رافائيل لياو حفلة الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

وصعد المنتخب البرتغالي لملاقاة المنتخب المغربي في دور ربع نهائي كأس العالم 2022، بفوزه بسداسية مقابل هدف على سويسرا.