مدافع المنتخب المغربي: نستحق التأهل عن جدارة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدافع المنتخب المغربي جواد الياميق عن سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، عقب الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

وقال الياميق: «هذا الفوز يأتي بمثابة المكافأة على تعبنا، قدمنا أداء بطوليًا في المونديال، ونستحق هذا التأهل عن جدارة، نحن فخورون جدًا بهذا الإنجاز».

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، في إنجاز فريد لـ«أسود الأطلس»، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».

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وأكمل جواد حديثه: «أشكر زملائي في المنتخب، وأشكر مدربي، وكذلك رئيس الاتحاد المغربي الذي لم يدخر جهدًا في دعمنا، وأشكر الجماهير المغربية الغفيرة، والتي وقفت خلفنا طوال البطولة».

وأضاف جواد الياميق: «هذا إنجاز تاريخي للمغرب، شرفنا الكرة العربية والأفريقية، لم نصل إلى هذا من فراغ، لقد عملنا بجهد كبير طوال مشوارنا في البطولة، أثبتنا جدارتنا فيما وصلنا إليه، ونحن مستعدون لمواجهة أي منتخب، لدينا لاعبون مميزون يستطيعون مقارعة الكبار، نحن لا نقل عنهم شيئًا».