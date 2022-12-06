العاهل المغربي يهنئ المنتخب على التأهل لربع نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أفراد بعثة المنتخب المغربي في الدوحة، عقب الفوز على المنتخب الإسباني في دور الـ16 من كأس العالم 2022، وتأهلهم إلى دور الثمانية.

وتحدث الملك محمد السادس هاتفيًا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وكذلك مع مدرب المنتخب، وليد الركراكي، لتهنئتهما بالفوز في المباراة وتشريف المغرب والعرب ككل في المونديال، وذلك في بيان للديوان الملكي المغربي نقلته عنه وكالة الأنباء المغربية (ماب).

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