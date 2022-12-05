مدرب المغرب: نحلم بالفوز بكأس العالم.. ويمكنا تخطي إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ثقته الكبيرة في لاعبيه على تخطي عقبة الإسبان في دور الـ16 من كأس العالم 2022، والتي ستقام بينهما على استاد المدينة التعليمية غدًا الإثنين في الخامسة مساء.

وقال الركراكي: «ستكون المباراة أمام المنتخب الإسباني صعبة، إذ سنواجه أحد أبرز المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، مضيفًا أنهم تدربوا جيدًا في الأيام التي سبقت اللقاء، وحاولوا التحضير جيدًا للمباراة، مشيرًا إلى سعي «أسود الأطلس» لتحقيق مفاجأة غدًا أمام «الماتادور» الإسباني، وذلك بحسب حديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، والذي نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف: «نملك لاعبين يشاركون في الدوري الإسباني، ونحن نفهم جيدًا طريقة لعب الإسبان، لكن لن تكون المواجهة أمامهم سهلة أبدًا، سندخل المباراة النهائية الرابعة لنا في البطولة، ونرغب بشدة في الفوز بها، نعلم أن لكل مباراة حساباتها الخاصة، لكن مباراة الغد أمام إسبانيا ستكون ذات طابع خاص.

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وأشار الركراكي إلى أن المنتخب المغربي رغب في مباراة كندا للفوز وتصدر المجموعة وهو ما شكل ضغطاً كبيرا على اللاعبين. وقال: "في لقاء الغد علينا أن نكون في قمة الجاهزية الذهنية والبدنية فقد نخوض مباراة تمتد إلى 120 دقيقة.

أوناحي غير جاهز

وبسؤاله عن الحالة الصحية للاعبه عز الدين أوناحي، قال وليد: «ما زال يحتاج إلى التعافي، سننظر غدًا إذا كان بإمكانه المشاركة، وفي حالة لم يستطع، فسنقوم بتجهيز البديل.

وتحدث مدرب المنتخب المغربي عن أسلوب لعب المنتخب الإسباني، واعتمادهم على نهج الـ«تيكي تاكا»، وهو الأسلوب المميز للمنتخب الإسباني منذ فترة، والذي يحب إنريكي اللعب به، إذ يهدف للاستحواذ على الكرة طول الوقت، ومحاولة إرهاق الخصم في الركض خلفها، ما يحتاج إلى الحضور الذهني من قبل لاعبي المنتخب المغربي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وعبر الركراكي عن سعادته بالدعم الذي يلقاه منتخب بلاده في الدوحة، إذ أصبح آخر منتخب عربي وإفريقي في هذه النسخة، ويريد صنع التاريخ من أجل تشريف الكرة المغربية والعربية ككل.