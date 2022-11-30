الركراكي: لا نخشى أي منافس وهدفنا تجاوز دور المجموعات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الوطني لمنتخب المغرب وليد الركراكي جاهزية لاعبيه للمواجهة المرتقبة أمام كندا غدًا الخميس، في الجولة الختامية من دور المجموعات والتي ستقام على ملعب الثمامة.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي إن المنتخب المغربي قدم لقاءً كبيرًا أمام المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، وستكون دافعًا لهم لتقديم أداء مماثل أمام كندا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأضاف وليد أن مصير «أسود الأطلسي» أصبح بأيديهم، وإذا ما أرادوا الصعود رسميًا لدور الـ16، فعليهم هزيمة كندا في آخر جولة من المجموعات، مشددًا على أنه يحترم المنتخب الكندي كثيرًا، وأن خروجهم رسميًا من المونديال، لا يعني أن المباراة ستكون سهلة أمامهم.

وتابع: لم نأت إلى قطر من أجل الخروج المبكر، هدفنا من البداية تجاوز دور المجموعات، يجب أن نركز جيدًا في لقاء كندا لتحقيق النقاط الثلاث، ومواصلة المشوار إلى الدور المقبل.

وعن احتمالية مواجهة إسبانيا في دور الـ16 قال: لا نفكر حاليًا سوى في مباراة الغد، وفي حال صعودنا فإننا قادرون على مواجهة أي منافس، واجهنا منتخبات كبيرة في مجموعتنا، لذلك نحن لا نخشى مواجهة أي منتخب.

بونو جاهز لمباراة كندا

وبسؤاله عن الغيابات في صفوف المنتخب المغربي، قال: نملك 26 لاعبًا في صفوفنا، والجميع جاهزون لخوض المواجهة أمام كندا، والحارس ياسين بونو جاهز لمواجهة الغد، إضافة إلى المهاجم سفيان بوفال، الذي يلعب المباريات مع إصابة على مستوى الركبة، لكنه يتحامل على نفسه لخدمة بلده.

واختتم وليد الركراكي حديثه قائلاً: المدرب ليس ساحرًا حتى يستطيع تحقيق الفوز في كل المباريات، فاللاعبون عليهم دور كبير في تنفيذ أفكاره على أرض الملعب، سننافس بكل قوة في كأس العالم، ونسعى لتشريف العرب والمنتخبات الأفريقية.