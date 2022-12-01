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كأس العالم 2022: أكبر عدد انتصارات للمنتخبات العربية في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 05:03 مساء
كأس العالم 2022: أكبر عدد انتصارات للمنتخبات العربية في المونديال
فرحة لاعبي المنتخب التونسي بالفوز على منتخب فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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حققت المنتخبات العربية في كأس العالم أكبر حصيلة في تاريخ مشاركاتها في المونديال، من ناحية عدد الانتصارات خلال نسخة واحدة، فبعد فوز تونس على فرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأيضا مع الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين ، ثم تفوق المغرب على بلجيكا، ويمكن «لأسود الأطلس» أن يزيدوا غلّة العرب خلال مواجهتهم الخميس مع كندا.

وتعتبر المشاركة العربية في مونديال قطر 2022 الأفضل في التاريخ، بالنظر إلى عدد الانتصارات المحققة في نسخة واحدة، بعد فوز تونس على فرنسا في آخر مواجهات دور المجموعات.

وحققت السعودية أبرز مفاجأة في البطولة بفوزها على الأرجنتين أمام أعين ليونيل ميسي، لتصبح أول منتخب آسيوي يتغلب على «ألبيسيلستي» في كأس العالم.

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وجاء فوز منتخب المغرب على المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين، تأكيدًا لأفضلية العرب في هذا المونديال، إذ حققوا أكبر عدد من الانتصالات في نسخة واحدة.

تونس قاهر جديد للمنتخبات الكبيرة
والتحقت تونس بالمنتخبات التي حققت الفوز على أقطاب الكرة العالمية، بعد تخطيها فرنسا حاملة اللقب بهدف اللاعب وهبي الخزري، لكن بفوز أستراليا في المقابل على الدنمارك وتحقيقها ست نقاط، تبددت آمال «نسور قرطاج» في بلوغ دور الـ16 من كأس العالم، بعد حصدهم أربع نقاط.

وحققت المنتخبات العربية الفوز في مبارتين في نسخة واحدة من كأس العالم عدة مرات، أولها عام 1982 عندما فازت الجزائر على منتخب ألمانيا الغربية في مباراة تاريخية، ثم حققت الفوز على تشيلي، قبل أن تودع بمؤامرة بين ألمانيا والنمسا.

السعودية العامل المشترك في تحقيق الانتصارات العربية
وجاءت المرة الثانية في نسخة 1994، بعدما تغلبت السعودية على المغرب وبلجيكا وأما في الثالثة عام 2018 ، فازت السعودية على مصر، بينما حققت تونس الفوز على بنما، وفي هذه النسخة عام 2022، تحقق فوزين للمنتخب السعودي والمغربي أمام الأرجنتين وبلجيكا، وبإمكان العرب زيادة غلتهم عندما تواجه المغرب نظيرتها كندا، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.

قطر ورقم سلبي في أول مشاركة
وشارك قطر البلد المضيف، في ثلاث مباريات في المجموعة الأولى، إلا أنها أهدرت الفوز في اللقاءات الثلاثة، حيث خسرت أمام الإكوادور وهولندا والسنغال، لتكون بذلك أول بلد مضيف يودع البطولة، وقد خسر الثلاث جولات من دور المجموعات.

واستطاعت منتخبات المغرب والسعودية والجزائر العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم سابقًا، لكن السعودية بخسارتها أمام المكسيك فقدت فرصتها في التأهل في المونديال الحالي، بينما الجزائر لا تشارك في هذه النسخة، وتبقى الفرصة مواتية أمام المنتخب المغربي لتكرار إنجاز عام 1986، ببلوغ ثمن نهائي المونديال.

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