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تباطؤ في نموّ السوق العالمية للطب التجميلي عام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 06:12 مساء
تباطؤ في نموّ السوق العالمية للطب التجميلي عام 2023
صورة مؤرخة في 9 فبراير 2021 تظهر شابتين بعد خضوعهما لعملية تجميل الأنف في إحدى عيادات تيرانا. (أ ف ب)
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شهدت السوق العالمية للطب التجميلي تباطؤاً في النمو عام 2023، على ما أظهرت أرقام نُشرت، اليوم الجمعة، في وقت يتوقع المتخصصون في القطاع مزيداً من التسارع هذا العام و«حتى العام 2027 أقله».

وقال الخبير الاقتصادي لوران برونس «جرى تأكيد التباطؤ الطفيف في النمو الذي كان متوقعاً للعام 2023، إذ حققت السوق نمواً بنسبة 2,9% سنة 2023، في حين كنا نسير في اتجاه يراوح بين 7 و8% سنوياً»، بحسب تصريحه لوكالة «فرانس برس».

وأوضح خلال افتتاح مؤتمر سنوي مخصص لجراحي التجميل وأطباء الجلد في قصر المؤتمرات في باريس، أن هذا التباطؤ يُعزى إلى «تراجع القوة الشرائية» والتطوّرات الجيوسياسية.

وأشارت الأرقام التي نُشرت خلال المؤتمر إلى أن إيرادات سوق الطب التجميلي تجاوزت هذا العام إلى حد كبير المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، فبعدما سجّلت 10,9 مليارات دولار في العام 2019 بلغت 16,3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريباً.

برونس: لا يزال الطلب قوياً جداً
وقال برونس «بقي الطلب قوياً جداً في الولايات المتحدة والصين والبرازيل»، وتحديداً على توكسين البوتولينوم، والحشوات المعالجة للتجاعيد، والعلاجات المعتمدة على الليزر، وحشوات الثدي.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدّر سوق الطب التجميلي مع حصة سوقية تبلغ 7,8 مليارات دولار.

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وذكر المؤتمر أن «التطوّر الجديد في العام 2023 هو أن الاتحاد الأوروبي بات يحتل المركز الثالث بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لناحية حجم السوق».

ويتوقع المؤتمر نمواً في العام 2024 و«أقله حتى 2027» بـ«أكثر من 5% على أساس سنوي في مختلف البلدان، وأكثر من 8% في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ». 

واعتبر برونس أن سعر العلاجات وإتاحة المعلومات الخاصة بالمنتجات هما عاملان مهمان في قرار المريض اللجوء إلى التدخل الطبي.

وشكّل مطلع القرن الحادي والعشرين نقطة تحوّل في الطب التجميلي، مع بدء استخدام البوتوكس (توكسين البوتولينوم) في العام 2003 لأغراض تجميلية.

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