مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة

القاهرة - بوابة الوسط

تتزايد في الأرجنتين عمليات التجميل التي تُجرى أحياناً بعيداً من أي رقابة، وسلّط الضوء على هذا الواقع، وفاة مذيعة ومثلة أرجنتينية مؤخراً يُشتبه في أنها ماتت نتيجة آثار جانبية لجراحة من هذا النوع.

خضعت المذيعة سيلفينا لونا لعملية جراحية في العام 2011، تهدف إلى زيادة حجم الأرداف، لكنّها عانت التهابات ثم مضاعفات وفرطاً في كالسيوم الدم وفشلاً كلوياً، ما استدعى دخولها المستشفى لأسابيع في انتظار إجراء عملية زرع لها، لكنّها توفيت في نهاية أغسطس.، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وبرزت لونا التي ماتت عن (43 عاماً)، في النسخة الأرجنتينية من برنامج «بيغ براذر»، ثم انطلقت في مسيرة مهنية جمعت بين عرض الأزياء وتقديم البرامج التلفزيونية،

وقال محامي أسرتها فرناندو بورلاندو في مطلع سبتمبر عقب عملية تشريح لجثتها «لا أحد يمكنه تحمّل هذه الكمية من المواد الصناعية في الجسم»، مشيراً إلى أنه رأى كيف «استُخرجت من الجثة كمية كبيرة من المواد الصلبة المختلطة على ما يبدو بأنسجة بشرية».

وحُكم على الجراح أنيبال لوتوكي الذي أجرى العملية للونا، بالسجن أربع سنوات العام 2022، كما مُنع من ممارسة مهنته لخمس سنوات عقب إدانته بـ«ممارسات سيئة» تجاه أربع مريضات بينهنّ سيلفينا، لكن أُفرج عنه بعد ذلك.

حالات كثيرة كشفت عنها وفاة لونا

وبعد وفاة الممثلة بدأت تظهر إلى العلن حالات أخرى عالجها لوتوكي الذي اشتهر قبل 10 إلى 15 عاماً بأنه «جرّاح المشاهير»، وكانت تجري استضافته باستمرار في البرامج التلفزيونية.

وكشفت قضية سيلفينا لونا التي أثارت تعاطفاً كبيراً في البلاد، بعض الجوانب الضعيفة لمجال الجراحة التجميلية في الأرجنتين، التي لطالما اعتُبرت مركزاً لعمليات التجميل في أميركا اللاتينية، إلى جانب البرازيل وكولومبيا، حيث توفي الراقص السابق ماريانو كابرارولا عن 49 عاماً، في أغسطس، نتيجة تعرضه لفشل كلوي حاد أعقبته نوبة قلبية، بعد خضوعه بدوره لعملية جراحية في أردافه أجراها له لوتوكي الذي اتهمه الراقص بأنّه «حقنه بالموت».

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وتبيّن أن مادة البوليميثيل ميثاكريلات كانت سبب وفاة نجمي الشاشة الصغيرة السابقتن، ومع أن هذه المادة الباهظة الثمن مسموح بها في الجراحات التجميلية، لا يوصى بها سوى بكميات محدودة فقط ولاستعمالات محددة جداً (الأسنان أو الأطراف الصناعية)، وتوقف بيعها في الأرجنتين حالياً.

وفي حديث إلى الوكالة الفرنسية، قال جرّاح تجميل من بوينس آيرس فضّل إبقاء هويته طيّ الكتمان، إنه استقبل مرضى سابقين للوتوكي كانت أجزاء من أجسامهم «صلبة كالحجر إذ تنكسر الإبرة في حال حُقنت فيها»

نمو عمليات التجميل بنسبة 20%

وأشار رئيس الجمعية الأرجنتينية للجراحة التجميلية إدغاردو بيسكيرت إلى «تسجيل نمو في عمليات التجميل خلال السنوات الأخيرة بنسبة 20%»، وأكد أن جائحة كوفيد-19 والشبكات الاجتماعية «بدّلتا المعادلة»، وأضاف «أمضى أشخاص كثيرون أيامهم منعزلين ويستخدمون شبكة الإنترنت وينظرون إلى أنفسهم مطوّلا في المرآة».

وتابع أن «الشبكات الاجتماعية والهواتف التي تتضمن تقنية تعديل الصورة يمكنها إحداث تغييرات للوجه من دون إخضاعه لعملية جراحية، وهو ما ولّد رغبةً كبيرة لدى الأشخاص في التشابه مع الصور المُعدّلة»

وقال ماكسيميليانو غيل ميراندا، وهو جرّاح يمارس المهنة منذ 22 عاماً، في حديث للوكالة، إنه عاين مرضى كثيرين كانوا يبرزون صورة له ويبدون رغبتهم في التشبه بها.

وكان يتعيّن عليه أن يشرح لهم بصبر أن ذلك غير ممكن وأن الصورة «المثالية» خاضعة للتعديل، وأشار إلى أنّه كان يطمئن مريضات غير راضيات بعد إجراء عملية جراحية ناجحة للأنف بأن كل شيء على ما يرام، لكن التقاط صور السيلفي بطريقة معيّنة يشوّه شكل الأنف مقارنة بالصورة العادية، وقال «لقد باتت السيطرة على الأمور صعبة»، وأكد أن الأسعار انخفضت في هذا المجال، مما جعل عمليات التجميل «في متناول مختلف الطبقات الاجتماعية».

من جانب آخر، بات الأطباء «الذين يتقاضون أجوراً زهيدة يميلون أكثر فأكثر إلى تعلّم هذا الاختصاص الذي يدرّ أرباحاً أكبر».

وقالت المتخصصة في الأشعة التجميلية كارولينا ماريلويس، للوكالة، ويتمثل اختصاصها في رصد وتقييم مضاعفات محتملة لعمليات تجميل سابقة، إن التقنيات المحسنة والمنتجات التي باتت مُتاحة أكثر «دفعت عدداً من الأشخاص غير المتخصصين في المجال لدخوله، وربما تلقي تدريبات فيه»، وأضافت «جدول مواعيدي مزدحم، وهو مؤشر إلى أن الناس، وفي ظل تناول وسائل الإعلام الحالات المتضررة من عمليات التجميل، باتوا أكثر وعياً في هذا الخصوص، ويطلبون إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة طبيعة المنتج الذي حُقنت أجسامهم به»