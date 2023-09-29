  • Alwasat News
Atwasat

مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 06:16 مساء
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة
صورة للممثلة وعارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الأرجنتينية سيلفينا لونا خلال وقفة احتجاجية أمام منزل الجراح أنيبال لوتوكي، في السادس من سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تتزايد في الأرجنتين عمليات التجميل التي تُجرى أحياناً بعيداً من أي رقابة، وسلّط الضوء على هذا الواقع، وفاة مذيعة ومثلة أرجنتينية مؤخراً يُشتبه في أنها ماتت نتيجة آثار جانبية لجراحة من هذا النوع.

خضعت المذيعة سيلفينا لونا لعملية جراحية في العام 2011، تهدف إلى زيادة حجم الأرداف، لكنّها عانت التهابات ثم مضاعفات وفرطاً في كالسيوم الدم وفشلاً كلوياً، ما استدعى دخولها المستشفى لأسابيع في انتظار إجراء عملية زرع لها، لكنّها توفيت في نهاية أغسطس.، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وبرزت لونا التي ماتت عن (43 عاماً)، في النسخة الأرجنتينية من برنامج «بيغ براذر»، ثم انطلقت في مسيرة مهنية جمعت بين عرض الأزياء وتقديم البرامج التلفزيونية، 

وقال محامي أسرتها فرناندو بورلاندو في مطلع سبتمبر عقب عملية تشريح لجثتها «لا أحد يمكنه تحمّل هذه الكمية من المواد الصناعية في الجسم»، مشيراً إلى أنه رأى كيف «استُخرجت من الجثة كمية كبيرة من المواد الصلبة المختلطة على ما يبدو بأنسجة بشرية».

وحُكم على الجراح أنيبال لوتوكي الذي أجرى العملية للونا، بالسجن أربع سنوات العام 2022، كما مُنع من ممارسة مهنته لخمس سنوات عقب إدانته بـ«ممارسات سيئة» تجاه أربع مريضات بينهنّ سيلفينا، لكن أُفرج عنه بعد ذلك.

حالات كثيرة كشفت عنها وفاة لونا
وبعد وفاة الممثلة بدأت تظهر إلى العلن حالات أخرى عالجها لوتوكي الذي اشتهر قبل 10 إلى 15 عاماً بأنه «جرّاح المشاهير»، وكانت تجري استضافته باستمرار في البرامج التلفزيونية.

وكشفت قضية سيلفينا لونا التي أثارت تعاطفاً كبيراً في البلاد، بعض الجوانب الضعيفة لمجال الجراحة التجميلية في الأرجنتين، التي لطالما اعتُبرت مركزاً لعمليات التجميل في أميركا اللاتينية، إلى جانب البرازيل وكولومبيا، حيث توفي الراقص السابق ماريانو كابرارولا عن 49 عاماً، في أغسطس، نتيجة تعرضه لفشل كلوي حاد أعقبته نوبة قلبية، بعد خضوعه بدوره لعملية جراحية في أردافه أجراها له لوتوكي الذي اتهمه الراقص بأنّه «حقنه بالموت».

من النفايات تولد التصاميم ومستحضرات التجميل في بريطانيا
متجر وهمي لمستحضرات التجميل يساعد ضحايا العنف الأسري في بولندا
إقبال على عمليات التجميل بالموصل بعد طرد «الجهاديين»

وتبيّن أن مادة البوليميثيل ميثاكريلات كانت سبب وفاة نجمي الشاشة الصغيرة السابقتن، ومع أن هذه المادة الباهظة الثمن مسموح بها في الجراحات التجميلية، لا يوصى بها سوى بكميات محدودة فقط ولاستعمالات محددة جداً (الأسنان أو الأطراف الصناعية)، وتوقف بيعها في الأرجنتين حالياً.

وفي حديث إلى الوكالة الفرنسية، قال جرّاح تجميل من بوينس آيرس فضّل إبقاء هويته طيّ الكتمان، إنه استقبل مرضى سابقين للوتوكي كانت أجزاء من أجسامهم «صلبة كالحجر إذ تنكسر الإبرة في حال حُقنت فيها»

نمو عمليات التجميل بنسبة 20%
وأشار رئيس الجمعية الأرجنتينية للجراحة التجميلية إدغاردو بيسكيرت إلى «تسجيل نمو في عمليات التجميل خلال السنوات الأخيرة بنسبة 20%»، وأكد أن جائحة كوفيد-19 والشبكات الاجتماعية «بدّلتا المعادلة»، وأضاف «أمضى أشخاص كثيرون أيامهم منعزلين ويستخدمون شبكة الإنترنت وينظرون إلى أنفسهم مطوّلا في المرآة».

وتابع أن «الشبكات الاجتماعية والهواتف التي تتضمن تقنية تعديل الصورة يمكنها إحداث تغييرات للوجه من دون إخضاعه لعملية جراحية، وهو ما ولّد رغبةً كبيرة لدى الأشخاص في التشابه مع الصور المُعدّلة»

وقال ماكسيميليانو غيل ميراندا، وهو جرّاح يمارس المهنة منذ 22 عاماً، في حديث للوكالة، إنه عاين مرضى كثيرين كانوا يبرزون صورة له ويبدون رغبتهم في التشبه بها. 

وكان يتعيّن عليه أن يشرح لهم بصبر أن ذلك غير ممكن وأن الصورة «المثالية» خاضعة للتعديل، وأشار إلى أنّه كان يطمئن مريضات غير راضيات بعد إجراء عملية جراحية ناجحة للأنف بأن كل شيء على ما يرام، لكن التقاط صور السيلفي بطريقة معيّنة يشوّه شكل الأنف مقارنة بالصورة العادية، وقال «لقد باتت السيطرة على الأمور صعبة»، وأكد أن الأسعار انخفضت في هذا المجال، مما جعل عمليات التجميل «في متناول مختلف الطبقات الاجتماعية». 

من جانب آخر، بات الأطباء «الذين يتقاضون أجوراً زهيدة يميلون أكثر فأكثر إلى تعلّم هذا الاختصاص الذي يدرّ أرباحاً أكبر».

 وقالت المتخصصة في الأشعة التجميلية كارولينا ماريلويس، للوكالة، ويتمثل اختصاصها في رصد وتقييم مضاعفات محتملة لعمليات تجميل سابقة، إن التقنيات المحسنة والمنتجات التي باتت مُتاحة أكثر «دفعت عدداً من الأشخاص غير المتخصصين في المجال لدخوله، وربما تلقي تدريبات فيه»، وأضافت «جدول مواعيدي مزدحم، وهو مؤشر إلى أن الناس، وفي ظل تناول وسائل الإعلام الحالات المتضررة من عمليات التجميل، باتوا أكثر وعياً في هذا الخصوص، ويطلبون إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة طبيعة المنتج الذي حُقنت أجسامهم به»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد

أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد
الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض

للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»

في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر

فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر
عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)

عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)
القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو
«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟

«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة

شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ...
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
المزيد
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها بمقتل ممثلة
مخاوف في الأرجنتين من عمليات التجميل العشوائية بعد تَسَبُبها......
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور من مختلف الأجيال
شركات ألعاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي لجذب جمهور ......
حزن في بريطانيا بسبب قَطع متعمد لشجرة عمرها 200 عام
حزن في بريطانيا بسبب قَطع متعمد لشجرة عمرها 200 عام...
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية...
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض
السجن 5 سنوات لأميركية أحرقت عيادة للإجهاض...
المزيد