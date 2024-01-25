  • Alwasat News
Atwasat

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:25 مساء
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا
صورة تعبيرية عن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا. (أرشيفية)
WTV_Frequency

دعت منظمة الصحة العالمية إلى حملة تطعيم «عاجلة» لمكافحة تفشي مرض الحصبة في جميع أنحاء أوروبا، بعد تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة العام الماضي.

ودق الفرع الأوروبي للمنظمة ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الكبير في عدد الحالات، في بيان صحفي نُشر الثلاثاء، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وجاء في البيان: كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة، ينتشر الفيروس بسرعة ويعزى تفشي المرض إلى حد كبير إلى تزايد عدد الأطفال المعرضين للإصابة الذين فاتتهم جرعات التحصين الروتينية خلال جائحة «كوفيد-19» 65% من حالات الحصبة المبلغ عنها في كازاخستان كانت لأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات»، مضيفا أن السلطات الكازاخستانية تنفذ «تدابير واسعة النطاق للاستجابة لتفشي المرض»، بما في ذلك حملة تطعيم كبيرة.

رئيس «موديرنا» يأمل بلقاح يعالج سرطان الجلد بمجرد ظهوره
لقاح علاجي واعد مضاد للإدمان على الكوكايين في البرازيل
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا

وأشارت منظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 42000 حالة حصبة في 41 دولة في عام 2023، وهي زيادة هائلة مقارنة بـ941 حالة جرى الإبلاغ عنها في عام 2022.

يجب أن تكون اللقاحات أولوية قصوى.
وفي إشعار سابق صدر في ديسمبر، دعت هيئة الصحة إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لمعالجة تفشي المرض، حيث أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، على أن اللقاحات يجب أن تكون أولوية قصوى، وقال إن هناك حاجة لجهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع المزيد من الانتشار.

ويعود الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالحصبة إلى حد كبير إلى «التراجع في تغطية التطعيم» خلال جائحة «كوفيد-19»، والذي «أثر بشكل كبير على أداء نظام التحصين» في أوروبا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفقد أكثر من 1.8 مليون رضيع فرصة التطعيم ضد الحصبة بين عامي 2020 و2022.

وأوصت المنظمة بأن تحقق البلدان تغطية بنسبة 95٪ على الأقل بلقاحات الحصبة القياسية المكونة من جرعتين. وفي عام 2022، انخفضت تغطية الجرعة الثانية إلى 91% فقط.

وتشمل أعراض الحصبة، الناجمة عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، السعال والحمى، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي والعمى وحتى الموت.

وعلى الرغم من توفر العلاجات الملطفة للحد من شدة الأعراض، كما أدت اللقاحات إلى انخفاض كبير في الإصابات العالمية في العقود الأخيرة، إلا أنه لا يوجد حاليا علاج لهذا المرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا
ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية
ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة «معركة المتحور»
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة ......
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا...
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم...
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم...
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض ......
المزيد
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في ......
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا......
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة ......
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا...
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في ......
المزيد