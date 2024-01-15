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خبراء يكتشفون سببا جديدا للتجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:41 صباحا
خبراء يكتشفون سببا جديدا للتجاعيد
النساء الشابات الأصحاء لديهن بكتيريا أقل تنوعا على وجوههن (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الباحثون سببا جديدا يسهم في زيادة التجاعيد لدي النساء، بالإضافة إلى الأسباب المعروفة سابقا، يتمثل في وجود أنواع أكثر من البكتيريا على بشرة النساء ذوات التجاعيد.

وأكد الباحثون من مركز ابتكارات الميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ومؤسسة لوريال للأبحاث والابتكار، أنهم اكتشفوا أن النساء اللواتي لديهن الكثير من الأنواع المختلفة من البكتيريا على بشرتهن لديهن عدد أكبر من التجاعيد، حسب شبكة «سكاي نيوز».

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وجاءت هذه النتيجة، التي ينظر إليها على أنها إحدى العلامات الرئيسية لشيخوخة الجلد، بالإضافة إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة، بعد تحليل 13 دراسة حول حالة الجلد لـ650 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاما.

تأثير البكتيريا والميكروبات على البشرة
ولكن تنوع وجود ميكروبيوم بشكل أكبر كان له تأثير إيجابي، حيث كانت النساء أيضا أقل عرضة للمعاناة من فقدان الماء من تحت الجلد، الذي يجعله يبدو مترهلا.

ويقول المؤلفون إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك طريقة لوقف ظهور التجاعيد أو الحفاظ على شباب البشرة حتى الآن بناءً على أبحاثهم.

لكن الدراسة ستقدم للباحثين توجيهات لفهم كيفية تأثير البكتيريا والميكروبات الأخرى على بشرتنا بشكل أفضل.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن النساء الشابات الأصحاء لديهن بكتيريا أقل تنوعا على وجوههن مقارنة بالنساء الأكبر سنا.

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