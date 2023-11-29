دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة علمية نشرتها الدورية العلمية «Science Advanced» أن التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة التي تتحدث بها الأمهات خلال فترة الحمل معتمدة في ذلك على صور التخطيط الكهربائي للمخ لمجموعة من حديثي الولادة، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

رصد فريق من أطباء الأعصاب من جامعة «بادوا» الإيطالية بالاشتراك مع فريق علمي من جامعة «باريس سيتيه» في فرنسا زيادة النشاط العقلي لدى الأطفال حديثي الولادة عند تعريضهم لتسجيلات صوتية بلغة الأم، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

وتضمنت الدراسة التى شاركت فيها 33 أمًا فرنسية مع أطفالهن حديثي الولادة إجراء رسم لكهرباء المخ لدى الأطفال مع تعريضهم لتسجيلات صوتية تتضمن قراءة قصص أطفال تسبقها وتعقبها فترات من الصمت والتي كشفت زيادة للنشاط العقلي لدى الأطفال عند سماعهم لتسجيلات صوتية بالغة الفرنسية مما يؤكد أن الأطفال استطاعوا التعرف على الخواص اللغوية للغة الأصلية التي تتحدث بها أمهاتهم.

ويدلل الباحثون بهذه التجربة على أن عقل الطفل حديث الولادة يتأثر بشكل خاص باللغة التي تتحدث بها الأم في فترة الحمل.

وبحسب الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية، وجد الباحثون أن الاستجابة العصبية للأطفال حديثي الولادة كانت أقوى عند الاستماع إلى تسجيلات صوتية باللغة الفرنسية، وهو ما يشير إلى أن تعرض الجنين للغة معينة خلال الحمل يؤثر على تطور الوظائف العقلية لديه.