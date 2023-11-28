  • Alwasat News
Atwasat

موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة تجريبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 12:13 مساء
موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة تجريبية
حبوب منع الحمل في ماريلاند بالولايات المتحدة، في السادس من يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت اليابان، الثلاثاء، بدأ مشروع تجريبي يتيح بيع موانع الحمل الطارئة من دون وصفة طبية في 145 صيدلية بجميع أنحاء البلاد، بحسب جمعية الأدوية اليابانية (JPA)، بعد انتقادات حادة من جماعات حقوقية لفرض اليابان إلزام بالحصول على وسائل منع الحمل الطارئة عبر وصفة طبية، ممما يستلزم الذهاب إلى الطبيب.

وباتت من خلال هذا المشروع التجريبي حبوب منع الحمل الطارئة، التي يمكن أن تمنع الحمل خلال 72 ساعة من الجماع، ولكن فعاليتها تتضاءل بمرور الوقت، متاحة في 145 صيدلية بجميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويمكن لهذا الشرط، وفقا للناشطين، أن يوفر على الكثير من النساء، خصوصا ضحايا الاغتصاب أو الفتيات المراهقات، عناء الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة، بما في ذلك لأسباب عملية، في ظل إغلاق الكثير من العيادات الطبية في المساء، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسيتعين على النساء الراغبات في الحصول على وسيلة منع الحمل هذه، التي تباع بسعر يراوح بين 7000 و9000 ين (47 - 61 دولارا)، تقديم وثيقة ثبوتية، وتناول الحبوب أمام الصيدلي، وفق موقع جمعية الأدوية اليابانية، كجزء من هذه التجربة التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس.

مطالبات يتوسيع نطاق تطبيق التجربة 
وسيُسمح بتناول هذه الأدوية بدءا من سن 16 عاما، بينما يتعين على اللواتي تقل أعمارهنّ عن 18 عاما أن يكنّ برفقة أحد الوالدين أو الوصي عليهنّ، بحسب المصدر نفسه.

ورأى ناشطون حقوقيون أن هذه التجربة محدودة للغاية، لكونها تقام على نطاق ضيّق جداً، مشيرين إلى أنهم طلبوا من الحكومة توسيع نطاقها. وبحسب هؤلاء، فإن عدد الصيدليات المعنية بهذه التجربة لا يتجاوز 0.2% من إجمالي الصيدليات في البلاد (145 من أصل 60 ألف مؤسسة).

وقد تقرر تنفيذ هذه التجربة بعد استطلاع أجرته وزارة الصحة اليابانية هذا العام، بيّنت نتيجته أن 97% من 46 ألف شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا الإجراء.

-ترامب يوقع قانون ميزانية لتنظيم الأسرة والتوجهات العسكرية الكبرى
-موانع الحمل الهرمونية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

ووفقا للوزارة، فإن حبوب منع الحمل متاحة من دون وصفة طبية في نحو 90 دولة حول العالم.

وترى منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن وسائل منع الحمل الطارئة «يجب إدراجها بشكل منهجي في جميع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان
السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان
استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي
استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
تحديد نوع الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف
تحديد نوع الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر
ليبيا تستقبل أول حصة مضادة لداء السكري من الجزائر...
الولايات المتحدة تجيز عقاراً جديداً مكافحاً للبدانة من ابتكار «إيلي ليلي»
الولايات المتحدة تجيز عقاراً جديداً مكافحاً للبدانة من ......
مواقد الغاز قد تتسبب في إصابة الأطفال بالربو
مواقد الغاز قد تتسبب في إصابة الأطفال بالربو...
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة...
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى...
المزيد
موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة تجريبية
موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة ......
أستراليا تحظر استيراد السجائر الإلكترونية بدءا من أول 2024
أستراليا تحظر استيراد السجائر الإلكترونية بدءا من أول 2024...
وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء شيكونغونيا
وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء ......
تحديد نوع الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف
تحديد نوع الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف...
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية ......
المزيد