موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة تجريبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليابان، الثلاثاء، بدأ مشروع تجريبي يتيح بيع موانع الحمل الطارئة من دون وصفة طبية في 145 صيدلية بجميع أنحاء البلاد، بحسب جمعية الأدوية اليابانية (JPA)، بعد انتقادات حادة من جماعات حقوقية لفرض اليابان إلزام بالحصول على وسائل منع الحمل الطارئة عبر وصفة طبية، ممما يستلزم الذهاب إلى الطبيب.

وباتت من خلال هذا المشروع التجريبي حبوب منع الحمل الطارئة، التي يمكن أن تمنع الحمل خلال 72 ساعة من الجماع، ولكن فعاليتها تتضاءل بمرور الوقت، متاحة في 145 صيدلية بجميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويمكن لهذا الشرط، وفقا للناشطين، أن يوفر على الكثير من النساء، خصوصا ضحايا الاغتصاب أو الفتيات المراهقات، عناء الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة، بما في ذلك لأسباب عملية، في ظل إغلاق الكثير من العيادات الطبية في المساء، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسيتعين على النساء الراغبات في الحصول على وسيلة منع الحمل هذه، التي تباع بسعر يراوح بين 7000 و9000 ين (47 - 61 دولارا)، تقديم وثيقة ثبوتية، وتناول الحبوب أمام الصيدلي، وفق موقع جمعية الأدوية اليابانية، كجزء من هذه التجربة التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس.

مطالبات يتوسيع نطاق تطبيق التجربة

وسيُسمح بتناول هذه الأدوية بدءا من سن 16 عاما، بينما يتعين على اللواتي تقل أعمارهنّ عن 18 عاما أن يكنّ برفقة أحد الوالدين أو الوصي عليهنّ، بحسب المصدر نفسه.

ورأى ناشطون حقوقيون أن هذه التجربة محدودة للغاية، لكونها تقام على نطاق ضيّق جداً، مشيرين إلى أنهم طلبوا من الحكومة توسيع نطاقها. وبحسب هؤلاء، فإن عدد الصيدليات المعنية بهذه التجربة لا يتجاوز 0.2% من إجمالي الصيدليات في البلاد (145 من أصل 60 ألف مؤسسة).

وقد تقرر تنفيذ هذه التجربة بعد استطلاع أجرته وزارة الصحة اليابانية هذا العام، بيّنت نتيجته أن 97% من 46 ألف شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا الإجراء.

ووفقا للوزارة، فإن حبوب منع الحمل متاحة من دون وصفة طبية في نحو 90 دولة حول العالم.

وترى منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن وسائل منع الحمل الطارئة «يجب إدراجها بشكل منهجي في جميع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة».