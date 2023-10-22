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6 أسباب لزيادة الوزن المفاجأة لدى السيدات.. انتبهي لها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 22 أكتوبر 2023, 10:52 صباحا
6 أسباب لزيادة الوزن المفاجأة لدى السيدات.. انتبهي لها
سيدة تعاني من زيادة الوزن. (الإنترنت)
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تعاني كثير من السيدات في زيادة مفاجأة في الوزن على الرغم من الالتزام باتباع حمية غذائية يومية، ويرجع ذلك إلى عديد الأسباب، بينها أسباب طبية وأخرى تتعلق بأخطاء تُرتكب مع العادات الغذائية اليومية.

وفصل موقع «هليث شوتس» الأميركي ستة أسباب تتسبب في زيادة الوزن المفاجأة لدى السيدات، تتراوح بين قصور الغدة الدرقية ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، إلى التوتر وقلة عدد ساعات النوم الجيد.

أسباب طبية لزيادة الوزن
أول تلك الأسباب هو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهو اضطراب هرموني يصيب السيدات المصابات بالمبايض، ويسبب عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها مما يؤدي إلى العقم، وحب الشباب ونمو الشعر الزائد وزيادة الوزن.

تتسبب متلازمة تكيس المبايض في تعطيل التوازن الهرموني في الجسم وتسبب تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ويعزز تخزين الدهون، ويزيد من الشعور بالجوع، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وصعوبة فقدان الوزن.

وهناك قصور الغدة الدرقية، وهو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ما يسبب زيادة مفاجئة في الوزن.

وتلعب هرمونات الغدة الدرقية دورا حيويا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. وعندما تكون غير كافية، ينخفض معدل الأيض، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية التعب وعدم تحمل البرد وتساقط الشعر.

متلازمة «كوشينغ» وزيادة الوزن
كما أن الإصابة بمتلازمة «كوشينغ» يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن، وهي حالة نادرة ناجمة عن الإفراط في إنتاج هرمون «كورتيزول»، وهو الهرمون الذي ينظم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية.

وعندما تكون مستويات «كورتيزول» مرتفعة بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن خاصة في الوجه والرقبة والبطن. تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة «كوشينغ» ترقق الجلد وسهولة الإصابة بالكدمات وضعف العضلات.

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التوتر يمنع إنقاص الوزن
الإجهاد، سواء الحاد أو المزمن، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن المفاجئة. عندما تشعر بالتوتر، ينتج الجسم هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية.

وبصرف النظر عن التوتر، قد تواجه أيضا أعراضا مثل مشاكل النوم والتعب ومشاكل التنفس وعسر الهضم وآلام العضلات والصداع وما إلى ذلك. ولسوء الحظ، كل هذه الأعراض يمكن أن تعزز زيادة الوزن.

كما يمكن أن تسهم بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب والمنشطات، في زيادة الوزن المفاجئ. ويمكن أن تؤدي مضادات الاكتئاب، وخاصة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، إلى زيادة الشهية وانخفاض القدرة على الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب الستيرويدات احتباس السوائل وزيادة الدهون في الجسم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم
الحرمان المستمر من النوم يؤدي إلى تعطيل التوازن الهرموني في الجسم، وخاصة الهرمونات التي تنظم الشهية والتمثيل الغذائي.

ويسبب الحرمان من النوم زيادة هرمون «جريلين»، وهو الهرمون الذي يحفز الجوع، وانخفاض هرمون «ليبتين»، وهو الهرمون الذي يشير إلى الشبع. يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن مع مرور الوقت.

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