إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق علماء أميركيون إنجازًا في فهم الجينوم البشري تمثل في فك شفرة الكروموسوم الغامض «Y» الموجود لدى الذكور، في خطوة يمكن أن تساعد في توجيه البحوث المتعلقة بعلاج العقم عند الرجال.

وكشف الباحثون، الأربعاء، الستار عن أول تسلسل كامل للكروموسوم «Y»، وهو أحد الكروموسومين المحددين للجنس، والآخر هو الكروموسوم «X» والذي ينتقل بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور.

ويحمل الذكور الكروموسوم «Y» والكروموسوم «X» بينما تحمل الإناث زوجاً من الكروموسوم «X» فقط، مع وجود بعض الاستثناءات.

وتساعد الجينات في الكروموسوم «X» في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دوراً في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته، لكن ثبت أن هذا الكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي، بحسب وكالة «رويترز».

- تقنية جديدة لعلاج عقم الرجال

وقالت أرانج ري، الباحثة بالمعهد الوطني الأميركي لأبحاث الجينوم البشري، وهي المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في دورية (نيتشر) العلمية: «أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية».

ونقلت «رويترز» عن كارين ميجا، أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، والتي شاركت في الدراسة: «يوفر ذلك أخيراً أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم (X)، إذ يكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم الذي كان مفقوداً في خرائط الجينوم البشري السابقة».

ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم «X» عام 2020، لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني في الجينوم البشري غير مكتمل.