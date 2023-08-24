  • Alwasat News
Atwasat

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 12:33 مساء
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
من أول عملية لزراعة رحم في بريطانيا. (بي بي سي)
alwasat radio

أجرى جراحون في أكسفورد أول عملية زرع رحم في المملكة المتحدة حيث تبرعت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما برحمها لشقيقتها الصغرى البالغة 34 عاما.

وقال الأطباء إن الشقيقتين تعافيتا من الجراحة بشكل جيد. وتخطط الشقيقة الصغرى الآن لإجراء التلقيح الصناعي قريبا باستخدام الأجنة الموجودة في مختبر خاص في المستشفى (والتي تعود للشقيقة الصغرى وزوجها إذ كانا قد قررا تجميدها سابقا)، وفق شبكة «بي بي سي».

وأجرى الجراحة فريق مكون من حوالي 20 شخصا، واستمرت حوالي 17 ساعة، في غرفة عمليات في مستشفى تشرتشل في فبراير الماضي.

«المتلقية سعيدة وترغب في طفليين وليس طفلا واحدا»
وأمضى البروفيسور ريتشارد سميث، المتخصص في الأمراض النسائية، الذي قاد فريق زراعة الأعضاء، 25 عاماً في البحث في زراعة الرحم، وقال لـ«بي بي سي» إن هذه العملية تمثل «نجاحا هائلا»، وأضاف: «كان الأمر برمته مثيرا للعواطف، لقد غرغرت أعيننا بدموع الفرح».

وقالت الجرّاحة المختصة بزراعة الأعضاء، إيزابيل كويروغا، التي قادت فريق زراعة الرحم، إن المتلقية كانت سعيدة: «لقد كانت في غاية السعادة، ومبتهجة للغاية، وتأمل أن تتمكن من إنجاب طفلين وليس طفلا واحدا».

وأضافت: «رحمها الآن يقوم بوظائفه بشكل جيد تماما، كما أننا نراقب تحسنها عن كثب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
50 عاما على ولادة مفهوم «متلازمة ستوكهولم».. فما هو؟
50 عاما على ولادة مفهوم «متلازمة ستوكهولم».. فما هو؟
فنزويليات يعانين مضاعفات تلقيهن حقنًا من مادة البوليمرات «التجميلية»
فنزويليات يعانين مضاعفات تلقيهن حقنًا من مادة البوليمرات ...
الصيام المتقطع يحسن الوظائف الإدراكية لمرضى الزهايمر
الصيام المتقطع يحسن الوظائف الإدراكية لمرضى الزهايمر
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق...
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب...
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم...
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية...
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة...
المزيد
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال...
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب...
امرأة حامل من كل خمس نساء أميركيات تلقى معاملة طبية سيئة
امرأة حامل من كل خمس نساء أميركيات تلقى معاملة طبية سيئة...
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة...
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل...
المزيد