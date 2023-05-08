10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إلى كل أم أشهر الأخطاء الشائعة التي تقع فيها عديد الأمهات عند إدخال الطعام للرضيع وذلك كي تتجنبها، ولكي تعرف الوقت المناسب لإمداد صغيرها بالعناصر اللازمة لنموه بشكل صحي وسليم، وذلك وفقا لموقع «سوبر ماما».



1- إدخال الأطعمة المساعدة للرضيع مع حليب الأم قبل بلوغ 4 أو 6 أشهر: حسب المدرسة التي تتبعينها مع طبيبك في إطعام صغيرك، ولا يجب الاعتقاد أن حليبك لن يكفيه إلا لو أخبرك الطبيب عن مشكلة في وزنه أو صحته. التسرع في إطعام الصغير الطعام الصلب قبل بلوغ 4 أو 6 أشهر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسكر أو الحساسية فيما بعد، وفقا لما أثبتته عديد الأبحاث والدراسات العلمية، كما أنه يُشعر الطفل بالشبع ويحول دون حصوله على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية اللازمة لنموه.

2- إعطاء الرضيع أعشاب اليانسون لعلاج المغص: من أشهر الأخطاء التي تقع فيها غالبية الأمهات في أول أربعة أشهر من عمر أطفالهن الرضع، لأنها تؤذي كبد الطفل الرضيع في هذه السن الصغيرة جدًا.

3- عدم التدرج في إطعام الطفل وكمية الطعام ووضع جدول طعام: إذ يجب أن تبدأ الأم في تقديم وجبات سهلة مسلوقة ومهروسة وبكميات صغيرة أولًا وتتدرج في الكمية حسب قدرة الطفل، وتستبعد الطعام غير المناسب له إذا وجدته غير مهضوم في برازه.

4- تقديم الحليب البقري للطفل الرضيع قبل بلوغه العام: وهو ما لا يستطيع الطفل هضمه، لأن الإنزيمات المسؤولة عن الهضم تكون غير كاملة النمو قبل بلوغ الطفل العام الأول من عمره، الأمر الذي يسبب له هشاشة في العظام ويؤثر على بنيانه ويجعله عرضة للإصابة بالأمراض، نتيجة ضعف مناعته، وعدم احتواء الحليب البقري على العناصر الكافية لنموه.

- بَشرة الرضيع لا تفضِّل الاستحمام اليومي

- هز الرضيع قد يعرض مخه للتلف

- الحمية الغذائية أثناء الرضاعة تضر الأم والطفل

5- إعطاء الطفل الرضيع طعاما يحتاج للمضغ بالأسنان: وهو لم تبزغ أسنانه بعد، ما قد يتسبب في إصابته بالاختناق، أو تقديم الأطعمة الصلبة الصغيرة للطفل مثل الذرة الصفراء وحبات العنب والفشار والحلوى والفواكه المجففة قبل بلوغه العام، لأنها قد تقف في حلقه وتسبب له الاختناق.

6- تقديم أي من العصائر الحمضية للطفل الرضيع: مثل عصير البرتقال قبل انتهاء الشهر الثامن، ما يضر معدة الرضيع، لأن عصارة المعدة لديه تكون حمضية، وإعطائه عصائر حمضية يزيد من تركيز الأحماض بمعدته، ما يسبب له الضرر وقد يؤدي إلى ألم وطفح جلدي مكان الحفاض.

7- تحلية طعام الطفل بالعسل قبل إتمامه عامه الأول: وهو من أشهر الأخطاء وأكثرها خطورة، لأنه يحتوي على بكتيريا مؤذية للطفل وتشكل خطورة على حياته.

8- إضافة السكر والملح لطعام الطفل الرضيع: تقع بعض الأمهات في هذا الخطأ الكبير اعتقادًا منها أنه سيساعد طفلها على تقبل الطعام وزيادة شهيته، ولكنه في واقع الأمر يجعل الطفل يعتاد على ذلك ولا يعجبه الطعام بعد ذلك إلا بالمذاق الحادق أو الحلو، ما يعرضه إلى أخطار صحية عديدة ويؤدي غالبًا إلى انخفاض معدل تناوله لوجباته الأساسية. لا تضيفي الملح أو السكر لطعام الرضيع بل استخدمي بدائلهما.

9- تقديم الزبادي قليل الدسم للطفل الرضيع: فهو خطأ كبير تقع فيه الكثير من الأمهات، حيث يُحظر إعطاء الطفل قبل عمر سنتين حليب قليل أو منزوع الدسم أو أي من مشتقاته، ويمكنه أن يتناول الزبادي كامل الدسم في نهاية الشهر السابع أو بداية الشهر الثامن.

10- إطعام الطفل البيض قبل بلوغه العام الأول: إذ يجب ألا يتناول الطفل الرضيع بياض البيض، لأنه قد يسبب له الحساسية، ويمكنه أن يتناول صفار البيض فقط بداية من عمر 7 أو 8 أشهر.