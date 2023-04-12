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6 عادات غذائية خاطئة في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:29 مساء
6 عادات غذائية خاطئة في رمضان
بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الصائمين خلال الشهر الفضيل (الإنترنت)
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توجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الصائمين خلال الشهر الفضيل، مما يتسبب في مشاكل كثيرة تؤرقهم وقد تُصعِّب من عملية الصيام في اليوم التالي يوضح الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية بعض هذه الأخطاء لمحاولة تجنبها واستكمال شهر رمضان المبارك بشكل صحي.

أطعمة دهنية
- يؤكد الدكتور راضي إن بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون من أهم الأخطاء الشائعة وعليك تجنبها في رمضان، فحاول الابتعاد عن المقالي والأغذية الدسمة، ويفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها مثل التمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

وجبة السحور
- وجبة الإفطار ليست كافية أبدًا لاكتساب الجسم كل الضروريات، بل إن وجبة السحور تعد مهمة جدًا في أوقات الصيام، وعلى الصائمين التأكد من احتوائها على العناصر الضرورية كما أن تناول وجبتين خلال شهر الصيام يسمح لجهاز المناعة بأن يكون أكثر نشاطًا، ويعزز عملية الهضم.
- ويشير الدكتور محمد راضي إلى أنه من الضروري أن يشتمل طعام السحور على الكربوهيدرات المركبة والألياف التي تستغرق وقتًا طويلًا للهضم لأنها ستساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم، وتشمل الأرز البني والبطاطس وخبز القمح الكامل والحبوب والفول والشوفان والبطاطا الحلوة.
- ويؤكد الدكتور راضي على ضرورة عدم احتواء وجبة السحور على أي مقليات أو أطعمة حارة أو دهنية وينصح بتناول حبة موز عند الانتهاء من السحور لتمد شعور الشبع لساعات أطول.

شرب المياه
- منع تناول المياه قبيل بدء الصيام، وبالتحديد في الساعة الأخيرة قبيل الفجر، لأن أضرارها أكثر من نفعها، حيث يقوم الجسم بالتخلص منها سريعًا بجانب تسببه بضغط على مجموعة من الأجهزة نظرًا للمياه الزائدة الأفضل هو تناول المياه خلال فترة الإفطار وعلى أكثر من مرة.

العصائر المصنعة
- يشير الدكتور راضي إلى أنه يجب تناول الفاكهة الغنية بالماء خلال ساعات الإفطار كالتفاح والبطيخ والشمام، بجانب العصائر الطبيعية، والابتعاد عن أي عصائر مصنعة والمشروبات الغازية أو العصائر الرمضانية المحلاه بكميات كبيرة من السكر مع ضرورة استبدالها بسكر يحتوي على مادة الاستيفيا أو ملعقة صغيرة عسل.

ممارسة الرياضة
- بعض الأشخاص يهملون ممارسة الرياضة في رمضان، لكن للرياضة فوائد عديدة لأعضاء الجسم كافة ولا يقتصر أثرها على تخفيف الوزن وأفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.

النوم
- يؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم كل ليلة بصفة منتظمة لتعزيز صحة الجسم بشكل عام، حيث إن النوم يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، كما أنه يساعد على تنظيم عملية الهضم واستفادة الجسم من التمارين الرياضية وتأديتها بشكل جيد.

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
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