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ندوة علمية للتشجيع على التبرع بالأعضاء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 01:12 مساء
ندوة علمية للتشجيع على التبرع بالأعضاء في زليتن
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء تنظم ندوة علمية حول زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى (فيسبوك)
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عقدت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، بمدينة زليتن، ندوة علمية حول «زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى»، بمشاركة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل.

وأشار عبدالوكيل إلى ضرورة استحداث وحدات لزراعة الأعضاء في المستشفيات المركزية، وتعزيز خدمات زراعة الأعضاء، وتوفير الأدوية لزارعي الأعضاء، وفق صفحة وزارة الصحة في «فيسبوك»، الأحد.

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وتهدف الندوة إلى دعم ثقافة التبرع بالأعضاء، ودعم زراعة الأعضاء، مثل زراعة القرنية والمفاصل، لتقليل معاناة المرضى وحصول المتبرع له على صحة أفضل.

وتناولت الندوة العديد من المحاور، أبرزها رأي الدين في التبرع وزراعة الأعضاء، وأنواع زراعة الأعضاء، والأعضاء التي يمكن زراعتها، وقانون تشريح الجثث وزراعة الأعضاء.

نظمت الندوة بمشاركة مركز زليتن الطبي، والهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء، والجامعة الأسمرية الإسلامية.

المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء تنظم ندوة علمية حول زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى (فيسبوك)
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء تنظم ندوة علمية حول زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى (فيسبوك)
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء تنظم ندوة علمية حول زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى (فيسبوك)
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء تنظم ندوة علمية حول زراعة الأعضاء وتشجيع التبرع بها لإنقاذ حياة المرضى (فيسبوك)
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