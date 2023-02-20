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بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 01:01 مساء
بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى بطرابلس
سيدة ليبية تتبرع بكليتها لزوجها، بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين في مستشفى شارع الزاوية بمدينة طرابلس (فيسبوك)
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في واحدة من قصص الوفاء النادرة، تبرعت سيدة ليبية بكليتها لزوجها، بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين في مستشفى شارع الزاوية بمدينة طرابلس، لتضرب مثالا كبيرا في العطاء والمودة.

ونشرت صفحة وزارة الصحة الليبية، عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، الأحد، مقطعا مصورا للسيدة، تحت عنوان «سيدة ليبية تبرعت بكليتها لزوجها».

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وأوضحت أن السيدة خضعت «لعمليتين جراحيتين ناجحتين قبل ستة أيام، تحت إشراف البروفسور احتيوش فرج احتيوش داخل مستشفى شارع الزاوية بمدينة طرابلس».

ودعت السيدة إلى «تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ، بهدف التخفيف من معاناة المرضى ومنحهم حق العيش بصحة وتعزيز التكافل الاجتماعي».

وقالت السيدة في المقطع المصور: «أنا مواطنة ليبية متبرعة لزوجي بالكلى.. الحمد لله أن العملية نجحت. الأمور بخير وأشكر الجميع من أطباء وطاقم طبي وتمريض. وأتمنى أن تدعم الدولة قسم زراعة الكلى بمستشفى شارع الزاوية... وأدعو الجميع إلى التبرع، فليس هناك أي شيء خطر.. مرت ستة أيام وأنا بخير الحمدلله وزوجي بصحة جيدة كذلك».

رفع درجة الوعي
وتابعت: «أشكر الجميع من طاقم تمريض وفي العناية الفائقة، وكذلك الدكتور عاصم والدكتور احتيوش والدكتور عبدالحميد.. الممرضات بأمانة ينطبق عليهن وصف ملائكة الرحمة.. أتمنى من الجميع أن يتبرعوا وأن يكونوا على درجة من الوعي، ففي الأمر أجر كبير.. أنا إنسانة مؤمنة، وتقدمت بهذا التبرع من أجل زوجي، لا أبتغى إلا الشفاء لزوجي والأجر.. الحمدلله الأمر ليس فيه خطورة».

وواصلت الشكر لـ«الدكتورة انتصار والدكتورة سلمى والممرضات: مريم وراضية وآمال وخيرية.. كل الشكر لهم.. الحمدلله أن لدينا مثل هذا المكان في ليبيا بدلا من السفر إلى الخارج».

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