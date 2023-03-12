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مواد طبيعية تسرع عملية حرق الدهون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 11:06 صباحا
مواد طبيعية تسرع عملية حرق الدهون
إليكِ قائمة ببعض المواد الغذائية التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن (الإنترنت)
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كثير منا يلجأ إلى الأدوية والعلاجات التي تعتمد على تقنيات تفتيت الدهون، من أجل خسارة الوزن، فيما تبقى الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون هي الخيار الأمثل، وفق الأطباء وخبراء التغذية.

وقالت الدكتورة ألكسندرا رازرينوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن المواد الطبيعية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون (المولدات الحرارية) كثيرة في الطبيعة.

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وتوضح رازرينوفا: «هذه المواد ترفع حرارة الجسم وتسرع عملية التمثيل الغذائي ولها تأثير في حرق الدهون وتنشط الجهاز العصبي المركزي. وهذه المواد موجودة في العديد من المواد الغذائية».

وتضيف: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين والفلفل الأسود على مادة البيبيرين وقشرة الحمضيات على السينفرين، كما أن الكافيين والإيبيغالوكاتشين ينسبان أيضا إلى المولدات الحرارية. والشاي الأخضر يحتوي على مزيجها. ويعتبر الزنجبيل والقرفة والكمون والخردل والثوم والشبت (الشمرة) والمعدنوس والريحان وإكليل الجبل والعسل وبذور الكتان من ضمن المولدات الحرارية.

مشكلات في الجهاز الهضمي
وتوصي الخبيرة الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي تناول هذه المواد بحذر، لأن حدتها تؤثر وتهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

وتقول: «بما أننا نعرف تأثير المواد المولدة للحرارة، علينا استخدامها باعتدال، خاصة إذا كان الشخص ينوى الخروج من المنزل في الطقس البارد. لأنها تنشط عملية التعرق. أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فيمكنهم تناول مشروب من الزنجبيل والعسل والليمون، ما يساعد على زيادة التعرق، وبالتالي سرعة انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة».

ولجميع المواد الكاملة تأثير مولد الحرارة، لأن طاقة ما تتحرر خلال عملية الهضم فيحافظ على تنظيم الحرارة. لذلك يمكن أن ننسب إلى مولدات الحرارة: الأسماك واللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات وبعض الخضروات والفواكه.

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