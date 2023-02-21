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بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 12:38 مساء
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
شفاء «مريض برلين» تيموثي راي براون بنجاح من فيروس نقص المناعة البشرية (الإنترنت)
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أعلنت دراسة نشرت، الإثنين، أن رجلا يُعرف بلقب «مريض دوسلدورف»، بات ثالث شخص يُعلَن شفاؤه من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) نتيجة خضوعه لعملية زرع نخاع عظمي، أسهمت كذلك في معالجته من سرطان في الدم.

ولم تُسجل حتى الآن في المجلات العلمية سوى حالتي شفاء أخريين من فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان في آن، لمريضين في برلين ولندن، ونُشرت تفاصيل معالجة مريض دوسلدورف في مجلة «نيتشر ميديسن».

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وشُخص المريض الذي لم تُذكَر هويته والبالغ 53 عاما، بإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) في العام 2008، ثم أصيب بعد ثلاث سنوات بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم يشكل خطرا كبيرا على حياة المريض، وفق «فرانس برس».

وخضع المريض العام 2013 إلى عملية زرع نخاع عظمي باستخدام خلايا جذعية وفرتها متبرعة تعاني طفرة نادرة في جينة «سي سي آر 5» (CCR5)، تحد من دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الخلايا.

والعام 2018، توقف مريض دوسلدورف عن تناول العلاج الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية والمتمثل في تناول مضادات الفيروسات.

بعد أربع سنوات، أتت نتائج فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية كان يجريها المريض بصورة دورية، سلبية.

 فيروس نقص المناعة البشرية
وأشارت الدراسة إلى أن «هذا الإنجاز يمثل ثالث حالة شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية»، لافتة إلى أن شفاء مريض دوسلدورف يوفر «رؤية مهمة يُؤمَل أن تساهم في توجيه الاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بالعلاج».

وقال المريض في بيان «أنا فخور بفريق الأطباء العالميين الذين نجحوا في معالجتي من فيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الدم في الوقت نفسه».

وأضاف «أقمتُ احتفالا كبيرا لمناسبة الذكرى العاشرة على خضوعي لعملية زرع نخاع عظمي في يوم عيد الحب الذي صادف الأسبوع الماضي»، لافتا إلى أن المتبرعة «كانت ضيفة شرف» في الاحتفال.

وسبق أن أُعلن عن شفاء شخصين آخرين، الأول عُرف بـ«مريض نيويورك» والثاني بـ«مريض مدينة الأمل»، من فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان، في مؤتمرات علمية خلال العام الفائت، مع العلم أن تفاصيل معالجتهما لم تُنشر بعد.

ومع أن السعي للتوصل إلى علاج لفيروس نقص المناعة البشرية بدأ منذ زمن، إلا أن عملية زرع نخاع عظمي تُعتبر خطرة في هذه الحالة، وتكون مُناسبة تاليا لعدد محدود من المرضى الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الدم في آن، وفق «فرانس برس»..

 متبرع بنخاع عظمي 
ويشكل العثور على متبرع بنخاع عظمي يعاني طفرة نادرة في جينة «سي سي آر 5» (CCR5)، تحديا كبيرا.

وقال اسير ساس سيريون من معهد باستور الفرنسي، وهو أحد معدي الدراسة، «خلال عملية الزرع، يتم استبدال الخلايا المناعية للمريض كلها بتلك الخاصة بالمتبرع، ما يجعل ممكنا اختفاء غالبية الخلايا المصابة بالفيروس».

وأضاف «إن تضافر كل العوامل لكي تشكل عملية الزرع علاجا ناجحا لفيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الدم، يمثل حالة استثنائية».

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