تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

تمثل الخضروات جزءا كبيرا من مختلف الأنظمة الغذائية الصحية، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة، مثل الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والبروتين وغيرها.

هذا الأمر يجعل من تناول الخضروات أمرا ضروريا صحيا ووسيلة فعالة للحفاظ على جسم سليم، وفق «دويتشه فيله».

ولكن، للحصول على الفوائد الصحية التي تحويها تلك الأغذية، ينبغي تناول حصص معينة منها على مدار اليوم، فكم تبلغ؟

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تقترح الإرشادات الغذائية الحالية لوزارة الزراعة الأميركية تناول ثلاث حصص من الخضار يوميا، غير أن خبيرة التغذية فانيسا ريسيتو وخبير التغذية ويل كول ينصحان، في تقرير نُشر على موقع «ويل غود» الأميركي، بتناول ما يعادل ستة أكواب من الخضار في اليوم، ما يعني الحصول على حصة من الخضار مع كل وجبة رئيسية وكل وجبة خفيفة عندما يكون ذلك ممكنا.

وتعرف الحصة على أنها كوب من الخضار المقطعة، مثل الجزر أو الفلفل الحلو.

يؤكد الخبراء أيضا أهمية تناول مجموعة متنوعة من الخضار كل يوم. ولتجنب تراكم أنواع الخضار وتلفها، من الممكن اتباع حيلة بسيطة، وذلك ببساطة عبر التركيز على عدد قليل من الخضار كل أسبوع وإعطاء الأولوية لأنواع أخرى في الأسبوع التالي.

وتوضح ريسيتو أن اختلاف أنواع الخضروات يعني عناصر وسمات غذائية مختلفة في المقابل، لذا من المهم أن يُجرى تناول مجموعة منوعة من الخضروات لضمان نظام غذائي شامل، على سبيل المثال السلطات.

ويمكن الاحتفاظ بمكونات السلطة نفسها مع تبديل في واحدة أو اثنتين من الخضروات المختلفة أسبوعيا، وفق «دويتشه فيله».

كيف تزيد من تناول الخضار؟

كشفت الخبيرة ريسيتو الطريقة التي تتبعها لزيادة تناول حصص الخضروات، وهي بتناول الخضار النيئة كوجبة خفيفة (سناك) أو إلى جانب الحمص، وبذلك أيضا تكون بديلا صحيا للوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية، أو عبر طهيها وتقديمها كطبق جانبي أو في اليخنات والحساء.

فوائد ذهبية

في حين أن هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار مثل جودة النوم والضغط ومستويات النشاط، فإن زيادة تناول الخضروات يوفر عديد الفوائد.

إذ تسهم العناصر الغذائية المتنوعة والغنية في الخضروات في تحسين عملية الهضم، وتعزيز صحة الأمعاء، الأمر الذي بدوره ينعكس على صحة الجلد، والحالة المزاجية، وأيضا تقليل الالتهابات. بحسب ما نشره موقع «هيلث لاين» الأميركي.