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أسماك الزرد تسهم في إيجاد علاج لمتلازمة ألاجيل القاتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:56 صباحا
أسماك الزرد تسهم في إيجاد علاج لمتلازمة ألاجيل القاتلة
متلازمة ألاجيل واحدة من أكثر الاضطرابات الوراثية النادرة (الإنترنت)
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تعد متلازمة ألاجيل واحدة من أكثر الاضطرابات الوراثية النادرة التي حيرت العلماء، صحيح أن الأطباء يعرفون ماهيتها إلا أنهم لم يكتشفوا علاجا لها حتى اليوم.

وتؤدي متلازمة ألاجيل إلى خللٍ في كلٍ من القلب والكبد وأجهزة أخرى في الجسم، مثل عيوب في الوجه وعظام العمود الفقري.. لكن المبشر أن العلماء حددوا علاجا محتملا لها.

ويستهدف العقار الذي تم تطويره حديثا، والذي يسمى (NoRA1)، مسار (Notch)، وهو نظام إشارات على مستوى الخلية في الجسم مهم للعديد من الأنظمة البيولوجية الحيوية، بما في ذلك الصيانة المناسبة للكبد، حسب بحث نشر في «PNAS».

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وتسبب الطفرة الجينية وراء متلازمة ألاجيل انخفاضا في إشارات الشق، ما يؤدي بعد ذلك إلى ضعف نمو القناة الصفراوية وتجديدها، ما يتسبب في تراكم الصفراء وتلف الكبد، حسب «روسيا اليوم».

وغالبا ما تستخدم أسماك الزرد في البحث العلمي في الأمراض التي تصيب الإنسان، وذلك بفضل معرفتنا الواسعة بجينومها، وأوجه التشابه في الجينات، والسهولة التي يمكن من خلالها ملاحظة تطورها.

وفي أحدث بحث، تبين أن (NoRA1) يعزز إشارات (Notch) في أسماك الزرد بطفرات جينية، مماثلة لتلك الموجودة في الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

 أنسجة الكبد
وحفزت خلايا القناة على النمو والتجديد كما تفعل أنسجة الكبد السليمة، ما يعكس تلف الكبد في الزرد. وزادت فرص نجاة الزرد المشاركة في الدراسة من خلال تطبيق العلاج. وفي الواقع، كانت جرعة واحدة فقط من (NoRA1) بعد أربعة أيام من الإخصاب كافية لتحقيق تحسن بمقدار ثلاثة أضعاف في معدلات البقاء على قيد الحياة.

ويقول عالم الأحياء الجزيئية تشينجيان زاو، من معهد ستانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية في كاليفورنيا: «يشتهر الكبد بقدرته الكبيرة على التجدد، لكن هذا لا يحدث في معظم الأطفال الذين يعانون من متلازمة ألاجيل بسبب إشارات Notch المخترقة. ويشير بحثنا إلى أن دفع مسار Notch إلى عقار ما يمكن أن يكون كافيا لاستعادة قدرة الكبد الطبيعية على التجدد».

وتتمثل إحدى فوائد الدواء في أنه يستهدف عمليات في الجسم يجب أن تحدث بشكل طبيعي. وهذا يبشر بالخير عندما يتعلق الأمر باختبار ذلك على الأشخاص الفعليين في المستقبل، في حالة تقدم العلاج إلى التجارب السريرية، وفق «ساينس ألرت».

عملية تجديد طبيعية
ويقول عالم الأحياء الجزيئية دوك دونغ، وهو أيضا من ستانفورد بورنهام معهد (Prebys) للاكتشاف الطبي: «بدلا من إجبار الخلايا على فعل شيء غير عادي، نحن نشجع فقط حدوث عملية تجديد طبيعية، لذلك أنا متفائل بأن هذا سيكون علاجا فعالا لمتلازمة ألاجيل».

وهناك مجال لـ(NoRA1) للمساعدة في الأمراض الشائعة الأخرى أيضا، ومن المهم جدا أن يكون مسار Notch للتشغيل السليم للعمليات البيولوجية اليومية. وفي الوقت الحالي، على الرغم من أن التركيز ينصب على كيفية المساعدة في علاج مرض الكبد النادر هذا.

ويولد أكثر من 4000 طفل سنويا بمتلازمة ألاجيل، وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى عمليات زرع الكبد. وبدون عملية زرع- ونقص المتبرعين - هناك معدل وفيات بنسبة 75% في أواخر سن المراهقة.

وفي الوقت الحالي، يعمل الباحثون على كبد مصغر نما في المختبر، باستخدام الخلايا الجذعية المشتقة من مرضى متلازمة ألاجيل لاختبار عقار NoRA1 بشكل أكبر.

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