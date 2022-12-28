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5 نصائح للخروج من إجازة الأعياد دون زيادة الوزن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
5 نصائح للخروج من إجازة الأعياد دون زيادة الوزن
نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال إجازات الأعياد (الإنترنت)
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بعد أيام يحل علينا موسم إجازات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة والتي يكثر فيها العزومات والخروج للتنزه وتناول الوجبات السريعة والحلويات مما يتسبب في الخروج من هذه الإجازات بزيادة وزن كبيرة، وفي ذلك يقدم الدكتور محمد راضي إخصائي التغذية العلاجية 5 نصائح لتجنب هذه الزيادة مع الاستمتاع بأجواء الإجازات.

في البداية يقول الدكتور راضي من المهم الالتزام بنفس مواعيد تناول الوجبات المعتاد عليها دون تغير أو خلل لكي لا يشعر الفرد بالجوع العاطفي مما يتسبب في تناول وجبات بشكل أكثر وحجم أكبر مما يؤدي إلي زيادة الوزن.

ويؤكد الدكتور محمد على أهمية شرب المياه بكميات كافية وعدم تجاهلها خلال الإجارات أو فصل الشتاء بصفة عامة لما لها لفوائد للجسم كافة والمساعدة على تقليل الوزن والحفاظ على جميع أجهزة الجسم، مشيرا إلي أنه في حالة شرب أي أنواع من السوائل الأخرى يجب أن تكون قليلة السعرات الحرارية بدون إضافة سكر.

كما يشير الدكتور راضي إلي أهمية تقسيم الوجبات وتباعد الفترات بين وجبات السناكس والوجبات الأساسية على أن يكون تناول آخر وجبة الساعة 8 مساء لتعطي الجسم وقت كاف للهضم قبل النوم.

ويضيف الدكتور محمد راضي أن الحركة مهمة جدا فيجب عدم إهمالها وقت الإجازات وإذا لم يتوفر لدينا القدرة للذهاب إلي الصالات الرياضية خلال فترة الإجازة يمكننا الاكتفاء بالمشي لمدة نصف ساعة يوميا لتنشيط الدورة الدموية بالجسم ومساعدة الجسم على هضم الطعام وعدم اكتساب وزن زائد.

ويشدد إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي على أهمية النوم من 6 إلي 8 ساعات يوميا لحصول الجسم على القسط الكافي من الراحة ومساعدة أجهزته على مواصلة عملها بشكل جيد دون أي خلل فعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على تنظيم الشهية ويزيد من خطر زيادة الوزن.

الدكتور محمد راضي إخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي إخصائي التغذية العلاجية
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