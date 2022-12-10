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فوائد صحية لا حصر لها.. هل أكلت أوراق المانجو؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 01:10 مساء
فوائد صحية لا حصر لها.. هل أكلت أوراق المانجو؟
مشروب من أوراق المانجو (الإنترنت)
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قد لا تعلم أن أوراق المانجو – كما ثمارها - صالحة للأكل ومغذية للجسم، لكن الأمر حقيقي بالفعل، فضلًا عن أن لها فوائد صحية عديدة.

إذ تحتوي هذه الأوراق على مركبات نباتية علاجية ولها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وللجراثيم وللأورام، وتوفر مادتا البوليفينول والتربينويدات المعروفتان بقدرتهما على الحماية من الآثار السلبية للجذور الحرة، وفق «دويتشه فيله».

- كيف تعزز المانجو جهاز المناعة؟

وهذه المواد بدورها لها آثار إيجابية على صحة العينين وجهاز المناعة، لهذا فإن استهلاكها يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العيون والالتهابات والأمراض المزمنة الأخرى.

مضادة للالتهابات
واحدة من أبرز خصائص أوراق المانجو هي قدرتها المضادة للالتهابات، وفق ما أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية BioFactors، تحتوي على مادة البوليفينول التي لديها القدرة على تثبيط الالتهاب المفرط.

إدراج أوراق المانجو ضمن نظام غذائي صحي ومتنوع يمكن أن يساعد في تحقيق وزن صحي ومتوازن، إذ أظهرت دراسات سابقة أن مكوناتها تساعد في التمثيل الغذائي للدهون، ويساعد مستخلص أوراق المانجو، على منع تراكم الدهون في خلايا الأنسجة ويعتبر مكملًا مفيدًا وآمنًا للإنسان.

التحكم في مستويات السكر
أوراق المانجو لها أيضًا تأثير مفيد في التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب قدرتها على تحسين التمثيل الغذائي للدهون، لذلك ينصح باستخدامها مثل عامل مساعد للعلاج للمصابين بمرض السكري، قارنت دراسة نُشرت في المجلة العلمية Plos One آثار مستخلص أوراق المانجو ودواء الغليبوريد (Glyburide)، ويعرف أيضًا بالغليبينكلاميد (Glibenclamide)، هو دواء يستخدم في حالات مرض السكري من النوع الثاني، ووجد أن المجموعة التي تناولت المستخلص كانت مستويات السكر في الدم لديها أقل قليلاً من المجموعة التي تناولت دواء الغليبوريد بعد أسبوعين.

طرق الاستفادة من أوراق المانجو
أوراق المانجو صالحة للأكل ويمكن إضافتها إلى وصفات السلطة، غير أن أكثر أشكال الاستهلاك شيوعًا هو تحضيرها على شكل شاي.. للقيام بذلك، اغلي حوالي 12 ورقة مانغو في نصف لتر من الماء، بمجرد وصول الشاي إلى درجة الغليان، يُترك حتى يصبح جاهزًا للاستهلاك، تعتبر أوراق المانجو بشكل عام آمنة للبالغين الأصحاء، ومع ذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

تحضير أوراق المانجو للشعر يكون عن طريق طحن بعض الأوراق وصنع عجينة سميكة وإضافة الماء حسب الحاجة، واستخدمه على شكل قناع للشعر.

ويستخدم على شكل قناع للشعر، وتعتبر أوراق المانجو مفيدة للبشرة أيضًا، في عجينة أوراق المانغو يمكن إضافة القليل من اللبن الرائب أو العسل أو دقيق الحمص، مهما كان نوع بشرتك، استخدمي هذا المعجون على شكل قناع للوجه وغسله بعد 15 دقيقة، يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

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