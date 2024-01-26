قبل جلسة محكمة العدل الدولية بساعات.. شركة العال الصهيونية تعلن تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الطيران التابعة للاحتلال الإسرائيلي «العال»، اليوم الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا، مبررة قرارها بتراجع الطلب في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أنه «إثر الوضع الأمني الحالي، نلاحظ انخفاضا كبيرا في طلب المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة ولا سيما جوهانسبرغ»، معلنة تعليق رحلاتها إلى هذا البلد «اعتبارا من نهاية مارس 2024»، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في قطاع غزة.