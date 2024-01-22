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«التعاون والتنمية»: ارتفاع المساعدات التنموية لأوكرانيا لنحو 28.7 مليار دولار وانخفاضها عن 60 مليار دولار لأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:04 مساء
«التعاون والتنمية»: ارتفاع المساعدات التنموية لأوكرانيا لنحو 28.7 مليار دولار وانخفاضها عن 60 مليار دولار لأفريقيا
مساعدات أوروبية إلى أوكرانيا. (الإنترنت)
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قدمت ثماني جهات مانحة منها فرنسا 90% من المساعدات التنموية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، حسبما أظهرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نشرت الإثنين، أشارت إلى ارتفاع هذه المساعدات إلى مستوى تاريخي في 2022 في العالم.

وذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المؤسسات الأوروبية قدمت (10.6 مليار دولار) والولايات المتحدة (9.2 مليار) وكندا (2.2 مليار) وألمانيا (مليارين) واليابان (700 مليون) والنرويج (600 مليون) وفرنسا (500 مليون) والمملكة المتحدة (400 مليون يورو)، بقائمة المساعدات التنموية لكييف في 2022، بحسب «فرانس برس».

ويمثل ذلك 90% من إجمالي المساعدات التنموية لأوكرانيا في السنة الأولى من الحرب مع روسيا بحسب إحصاءات المؤسسة التي تتخذ من باريس مقرا وبلغت 28.7 مليار دولار.

تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 411 مليار دولار 
وفي التفاصيل ارتفعت المساعدات الثنائية إلى 17.8 مليار دولار بعد أن كانت 918 مليون دولار فقط قبل عام، بينما ارتفعت مساعدات المنظمات المتعددة الأطراف إلى 10.8 مليار دولار، بسبب الحاجات الهائلة جراء الغزو الروسي.

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ويتوقع أن يكون التمويل الدولي العام والخاص ضخما في السنوات المقبلة لأوكرانيا. قبل عدة أشهر، قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 411 مليار دولار رغم استمرار الحرب.

 المساعدات التنموية للدول الفقيرة ارتفع إلى 211 مليار دولار
وستنشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أرقام عام 2023 في أبريل. وذكرت المنظمة ان إجمالي المساعدات التنموية للدول الفقيرة ارتفع إلى 211 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى مستوى في التاريخ وبزيادة 17% خلال عام واحد.

وضمن هذا المبلغ استخدم 31 مليار دولار من مساعدات التنمية العامة لاستقبال اللاجئين في البلدان المتقدمة وهو رقم ارتفع بشكل كبير مع الحرب في أوكرانيا. وأشارت منظمة التعاون إلى أن المساعدات لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفضت بنسبة 1.1% أي أقل بقليل من 60 مليار دولار.

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