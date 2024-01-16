  • Alwasat News
Atwasat

«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية من تعرضها لهجمات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 06:48 مساء
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية من تعرضها لهجمات
تعليق شحنات النفط التى تمر عن طريق البحر الأحمر. (الإنترنت)
alwasat radio

علقت شركة «شل» البريطانية العملاقة مرور سفنها عبر البحر الأحمر الذي يشكل معبرا ملاحيا حيويا، حتى شعار آخر خشية من تصاعد التوتر جراء هجمات الحوثيين اليمنيين على ما جاء في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الثلاثاء.

وقالت الصحيفة أن منسوب هذه المخاوف ارتفع بعدما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على عدد من مواقع الحوثيين في اليمن الجمعة ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أثرت على حركة الشحن.

استهداف سفنا مرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين
يقول الحوثيون  منذ بدء النزاع في قطاع غزة إنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين. لكن بعد ضربات الجمعة أكدوا أن المصالح الأميركية والبريطانية باتت «أهدافا مشروعة»، بحسب «فرانس برس». 

والأحد أسقطت القوات الأميركية صاروخ كروز أطلقه الحوثيون لاستهداف مدمرة أميركية، والإثنين أصيبت سفينة شحن أميركية في خليج عمان بصاروخ حوثي.

-  الحوثيون يتبنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بـ«ضربة دقيقة ومباشرة»
-  جنرال أميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات ضدهم

وقررت «شل« تعليق مرور سفنها الأسبوع الماضي نظرا إلى المخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح بعملية تسرب كبيرة ويعرض طاقم السفينة للخطر على ما أضافت الصحيفة نفسها الثلاثاء. وقالت «وول سترت جورنال» كذلك إن ناقلة نفط استأجرتها شل استهدفت في ديسمبر بمسيّرة جوية في البحر الأحمر وتعرضت لمضايقات من مراكب للحوثيين.

«بريتيش بيتروليوم» تعلق مرور ناقلاتها النفطية
وأتى قرار الشركة النفطية العملاقة بعدما أعلنت مجموعة «بريتيش بيتروليوم» في ديسمبر أنها علقت مرور ناقلاتها النفطية عبر البحر الحمر. وفي مطلع الشهر الحالي قالت شركة «ميرسك» العملاقة للشحن إنها ستحول سفنها حول القارة الأفريقية بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في المستقبل المنظور.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستتأثر بالتوترات في المنطقة محذرا من أن الضربات على اليمن قد تفاقم الأزمة. ويمر عادة حوالى 12 % من التجارة العالمية عبر باب المندب بين جنوب اليمن وجيبوتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
آلاف المزارعين الألمان يحتجون بوسط برلين على خفض الدعم الحكومي
آلاف المزارعين الألمان يحتجون بوسط برلين على خفض الدعم الحكومي
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات في البحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات في البحر ...
تباين أسعار النفط مع اضطراب الطقس في أميركا
تباين أسعار النفط مع اضطراب الطقس في أميركا
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في البحر الأحمر
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في ...
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية من تعرضها لهجمات
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر ......
أحلام صغيرة في مهب الأوهام الكبرى
أحلام صغيرة في مهب الأوهام الكبرى...
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023...
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات...
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في البحر الأحمر
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن ......
المزيد