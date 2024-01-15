الحوثيون يتبنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بـ«ضربة دقيقة ومباشرة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون تنفيذ عملية استهدفت سفينة أميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأكدوا تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالستي مضاد للسفن.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع في بيان «نفذت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعون اللهِ تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أميركية في خليجِ عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبةِ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة»، معتبرا أن ذلك يأتي «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... وفي إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا».

وأكد سريع أن «القوات المسلحة اليمنية تعتبر السفن والقطع الحربية الأميركية والبريطانية كافة المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا». وأضاف: «القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».

فرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر

‏وتابع الناطق باسم القوات المسلحة الحوثية أن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

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ونوه بأن «القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى الوجهات كافة عدا موانئ فلسطين المحتلة وأنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية كافة ضمن حق الدفاعِ والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني».

وأفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري اليوم الإثنين بأن صاروخا أصاب سفينة أميركية جنوب شرق ساحل عدن بعد ساعات من إسقاط الأميركيين صاروخ «كروز» أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.