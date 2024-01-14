اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية...

قبل ساعات من انطلاق الفعاليات الرسمية لمؤتمر «دافوس» الاقتصادي العالمي المقررة مساء غدٍ الإثنين، طرحت أوكرانيا «صيغة سلام» لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين مع روسيا، وذلك خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي وممثلين من حوالي 80 دولة، فيما أكدت سويسرا أن المحادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مبادئ «السلام الدائم والعادل».
وتتصدر أعمال المؤتمر، بحسب جريدة «الجارديان البريطانية»، الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. وتنص خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المكونة من 10 نقاط، وهي الخطة التي جرى تقديمها لأول مرة في أواخر العام 2022، على انسحاب كل القوات الروسية من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ومحاكمة مرتكبي جرائم حرب، ومحاسبة القيادات المتورطة في الحرب، ودفع تعويضات وتقديم ضمانات أمنية، فيما ترفض روسيا من جانبها الخطة.
ومن غير المتوقع، أن يحضر الرئيس الأوكراني بنفسه الجولة الرابعة من المحادثات، رغم وجوده في دافوس، ورفض زيلينسكي الخميس الماضي فكرة وقف إطلاق النار، قائلًا إن هذا سيكون في مصلحة موسكو فقط، حيث سيمنح الكرملين الوقت لتجديد مخزونه من الأسلحة، بحسب وكالة «رويترز».
كلمتان لأنتوني بلينكن وجيك سوليفان
ومع تصاعد المخاوف بشأن دعم واشنطن لأوكرانيا خلال عام الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المتوقع أن يلقي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن كلمتين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تبدأ فعالياته رسميًا مساء غد.
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من جانبها، قالت سويسرا، التي تستضيف المحادثات والمنتدى، إن محادثات السلام الأوكرانية تهدف إلى وضع لمسات نهائية على مبادئ «من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا» على مستوى مستشاري الأمن القومي، وذكرت في بيان الأسبوع الماضي، أن تلك المبادئ يجب أن تشكل أساًسا للمراحل المقبلة من عملية السلام.
وتُسلط الأضواء، خلال فعاليات المؤتمر، على دور دول جنوب العالم في محادثات صيغة السلام الأوكرانية في دافوس، والعديد من الدول المحايدة من أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا ظلت على الهامش إلى حد كبير فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن تلك الدول سيكون لها ممثلون في المؤتمر.
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