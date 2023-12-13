بعد اتفاق المناخ.. البرازيل توجه طلبا إلى الدول المتقدمة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، اليوم الأربعاء، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخي الدول المتقدمة إلى أن تأخذ زمام المبادرة في تحول الطاقة وتوفر «الوسائل اللازمة» للدول النامية.

وقالت الوزيرة سيلفا «لا بد أن تأخذ البلدان المتقدمة زمام المبادرة في التحول التدريجي نحو التخلي عن الأحفوري.. وضمان توفير الوسائل اللازمة للدول النامية»، بعد إقرار مؤتمر دبي اتفاقا تاريخيا يدعو إلى «التحول» نحو التخلي تدريجا عن الفحم والنفط والغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

اتفاق «كوب 28»

وتدعو الاتفاقية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في دبي الدول إلى «التحول بعيدًا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لتمكين العالم من تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050»، وفقًا لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يجرى إقراره بالتوافق الأربعاء.

والنص الذي أصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة «الاستغناء» عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً ورفضتها الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية. وتدعو المسودة إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي «الحاسم».

ماذا قال غوتيريس؟

وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) سلطان الجابر اليوم الأربعاء «علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، إن «عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، وفق وكالة «فرانس برس».