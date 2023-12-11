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واشنطن تدعو إلى صياغة مشروع ختامي قوي لمؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:39 مساء
واشنطن تدعو إلى صياغة مشروع ختامي قوي لمؤتمر المناخ
جانب من جلسات مؤتمر المناخ المنعقد في دبي 2023 (أ ف ب)
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دعت الولايات المتحدة الإثنين إلى استخدام صيغة أقوى في مشروع النصّ الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» المنعقد في دبي بعد اقتراح مشروع اتفاق لا يتضمن كلمة «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «نقدّر الجهود التي بذلها كثرٌ لكتابة النصّ الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح متنوّعة»، مضيفا أن «في الوقت نفسه، يحتاج قسم تخفيف (تأثيرات التغيّر المناخي)، بما في ذلك مسألة الوقود الأحفوري، إلى تقوية (الصياغة)، ويحتوي قسم التمويل على نقاط غير دقيقة يجب تصحيحها»، بحسب «فرانس برس».

المسودة الجديدة للاتفاق النهائي
ونصت المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الإثنين على الدعوة إلى «خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري» المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.

ويدعو النص بشكل خاص إلى «خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتى سنة 2050 وحواليها وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم»، بحسب «فرانس برس». 

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لكنها لم تستخدم كلمة «الاستغناء» عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر الغازات الدفيئة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي وصل مساء الأحد إلى دبي «نحن في سباق مع الزمن»، قبل أن يدعو الأطراف المشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين «كوب28» إلى إظهار «أقصى قدر من المرونة» و«حسن النية» لضمان نجاح المؤتمر المقرر اختتامه الثلاثاء.

غوتيريس : يجب الابتعاد عن كل مصادر الوقود الأحفوري
وكان غوتيريس حاسمًا بقوله إنه «لا بد» أن يلحظ النص النهائي «الحاجة إلى الابتعاد عن كل مصادر الوقود الأحفوري وفق جدول زمني يتماشى مع 1.5 درجة مئوية» بصفتها الحد الذي ينبغي عدم تجاوزه للاحترار العالمي.

ولكن مراعاة لمطالب الدول النامية بإتاحة مزيد من الوقت لها، قال غوتيريس «هذا لا يعني أن جميع البلدان يجب أن تستغني عن الوقود الأحفوري في الوقت نفسه»، وهو ما يعني أن على الدول الغنية أن تكون قدوة وأن تساعد الأشد فقرًا على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء لمواطنيها ومصانعها.

وتأمل البلدان النامية الحصول على الدعم المالي لعملية التحول. وقالت الرئيسة السابقة لمجموعة الدول الأقل تقدمًا السنغالية مادلين ضيوف سار «لا يمكننا مغادرة دبي من دون أن تكون لدينا رؤية واضحة حول كيف ستتم مواكبة بلداننا خلال عملية الانتقال في مجال الطاقة».

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