رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي رئيس مجموعة موانى دبي العالمية لبحث التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، الأحد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانى دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، على هامش قمة «كوب 28» للمناخ في دبي، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بالشراكة الناجحة مع مجموعة موانى دبي العالمية (دي بي ورلد) في تشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، التي أثمرت أخيرا عن وضع حجر الأساس لمنطقة موانى دبي العالمية - السخنة «لوجستيك بارك»، والمتوقع انتهاء مرحلتها الأولى العام المقبل، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس عبر «فيسبوك».

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام موانى دبي العالمية، للاستثمار في مختلف الموانى والمناطق الصناعية التابعة لها والأنشطة اللوجستية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء أعمال تطوير ميناء السخنة.

كما أشار إلى أهمية موقع ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط، فضلا عن مؤشرات الأداء العالية في مجال الترانزيت، بالإضافة إلى الفرص اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة القنطرة غرب المخصصة للصناعات الغذائية والمنسوجات.

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واستعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية في ميناء العريش، الذي يستخدم في أغراض تصدير الأسمنت، ويقع بالقرب من دول شرق المتوسط، ومنطقة الظهير اللوجستي والصناعي له، لافتا للقطاعات الصناعية المستهدفة بشكل عام لدي المنطقة الاقتصادية، التي تواكب احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

ثروات قومية مشجعة للاستثمار

من جهته، أكد سلطان أحمد بن سليم اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن مصر تتميز بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم الثروات القومية المشجعة للاستثمار.

وأوضح: «إستراتيجية موانى دبي العالمية تعتبر الاستثمار في المناطق الصناعية الأساس لتحقيق التكامل وتشغيل الموانى بالصورة الأمثل»، مؤكدا الحرص على تنمية وتطوير الموانى التي تعمل بها، والاتجاه لسياسة «Contract manufacturer»، أي الشركة المصنعة للعقد التي تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات، لضمان تشغيل وتنمية وتطوير حركة الموانى.

وأشار المسؤول الإماراتي كذلك إلى رغبة موانى دبي العالمية في تعميق التعاون بمشروعات أخرى جديدة مع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، مثمنا المجهودات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموانى والمناطق الصناعية، التي أتاحت بيئة داعمة للاستثمار.

وقد شهد رئيس المنطقة الاقتصادية وضع حجر أساس مشروع المستودعات اللوجستية لموانى دبي العالمية - السخنة في منطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نهاية الشهر الماضي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار.

جانب من لقاء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانى دبي العالمية، على هامش قمة «كوب28». (الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس على فيسبوك)