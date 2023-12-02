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«كوب28».. 116 دولة تتعهّد بزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 02:14 مساء
«كوب28».. 116 دولة تتعهّد بزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030
جانب من فعاليات «كوب28». (حساب «كوب28» على تويتر)
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وقّعت 116 دولة السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

وتعهدت هذه الدول «بالعمل معًا»، من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار «الفروقات والظروف الوطنية» لمختلف الدول، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.

- «كوب28».. 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050

وفي وقت سابق من اليوم، دعت أكثر من عشرين دولة، في بيان مشترك خلال مؤتمر (كوب28) في دبي، بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.

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